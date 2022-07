Ślub w rządzie Morawieckiego. Wiceminister uchyliła rąbka tajemnicy

W połowie grudnia 2021 roku media obiegła informacja, że jeden z członków rządu Mateusza Morawieckiego oświadczył się koleżance po fachu. Chodzi o wiceministra finansów Piotra Patkowskiego oraz wiceminister rozwoju Olgę Semeniuk. Para poznała się podczas pracy w Kancelarii Premiera, gdy on był doradcą w gabinecie politycznym premiera (później pracował w Centrum Analiz Strategicznych w KPRM), a ona była jedną z najbliższych współpracowniczek Michała Dworczyka.



– Od roku jesteśmy parą, a niedawno były oświadczyny. Cenię Olgę za osobowość, charakter, mądrość, intelekt, ale przede wszystkim za to, że jest dobrym człowiekiem – mówił wówczas wiceminister w rozmowie z „SE”. – To miłość mojego życia - dodał Piotr Patkowski.



Para stara się utrzymywać swój związek z dala od błysku fleszy. Także o ślubie członków rządu Mateusza Morawieckiego wiadomo na razie bardzo niewiele. Olga Semeniuk postanowiła jednak uchylić rąbka tajemnicy i pokazała na swoim profilu na Instagramie zaproszenia ślubne. Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji. Wiele szczęścia parze życzyła m.in. dziennikarka TVP Magdalena Ogórek. Z kolei ciekawscy internauci dopytywali o szczegóły uroczystości m.in. datę czy miejsce ślubu. Wszystkie pytania pozostały jednak bez odpowiedzi ze strony przyszłej panny młodej.