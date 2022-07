Ujawniono, jak wyglądały rozmowy Putina z przywódcami Turcji i Iranu. Uwagę zwraca jeden szczegół

Wizyta Władimira Putina w Teheranie to pierwsza w ostatnich czasach podróż polityka poza kraje byłego Związku Sowieckiego. W tym samym czasie do Iranu wybrał się również prezydent Turcji. Przywódcy Rosji i Turcji nie tylko spotkali się z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra'isim, ale również odbyli rozmowę „w cztery oczy”.

Oficjalnie w agendzie znalazły się tematy dotyczące Syrii oraz kwestie ekonomiczne. Chodzi tu m.in. o wsparcie dla rosyjskiej gospodarki w obliczu sankcji ze strony Zachodu oraz transport zboża z ukraińskich portów. W komunikatach żadnej ze stron nie znajdziemy ani słowa o tym, że przedmiotem rozmów będzie sprawa dostarczenia do Rosji dronów bojowych produkcji irańskiej. O tym, że takie dostawy są planowane, informowały na początku lipca Stany Zjednoczone.

Iran chce wzmocnienia współpracy z Rosją

Po zakończeniu rozmów najwyższy przywódca Iranu wezwał do wzmocnienia długoterminowej współpracy z Rosją. Białoruski opozycyjny kanał Nexta pokazał zdjęcie, na którym widać, w jaki sposób przebiegały rozmowy Władimira Putina z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra'isim. W trakcie spotkania obu polityków dzielił spory dystans.

„Przynajmniej obaj znaleźli się w jednym pokoju” - żartowali białoruscy dziennikarze. „Dlaczego siedzą na takich krzesłach? Podobno 15-metrowy stół nie zmieścił się do samolotu” - ironizowali dziennikarze Ukraina Sejczas nawiązując do relacji ze spotkań rosyjskiego polityka, podczas których rozmówców zawsze są od siebie oddaleni o kilkanaście metrów.

twitter

O czym Putin rozmawiał z Erdoganem?

W Teheranie doszło także do dwustronnego spotkania prezydentów Rosji oraz Turcji. Agencja AFP przekazała, że Władimir Putin miał powiedzieć o postępach w rozmowach na temat odblokowania ukraińskiego zboża. Do takiego kroku miał go przekonać Recep Tayip Erdogan. Po zakończeniu rozmów przywódca Rosji miał podziękować tureckiemu politykowi za próbę podjęcia mediacji. Pytany o to, czy udało się podjąć konkretne decyzje odparł, że „nie wszystkie kwestie zostały rozwiązane, ale udało się poczynić ruch w dobrą stronę”.

Czytaj też:

Tak kłamie kremlowska propaganda. „Władimir Putin przygotowuje nową Hiroszimę”