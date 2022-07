Biały Dom o kolejnych krokach Rosji na Ukrainie. Eksperci: Wtedy Putin może sięgnąć po groźby nuklearne

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że Waszyngton dysponuje informacjami wywiadowczymi, z których wynika, że Rosja przygotowuje się do zaanektowania ukraińskiego terytorium, które kontroluje.

Rosja przygotowuje aneksję Ukrainy. Biały Dom podał możliwą datę „referendów”

– Rosja kładzie podwaliny pod aneksję ukraińskiego terytorium, które kontroluje, z bezpośrednim naruszeniem suwerenności Ukrainy – powiedział Kirby. Wymienił w tym miejscu planowane pozorne „referenda”, instalację nielegalnych pełnomocników, ustanowienie rubla jako oficjalnej waluty i zmuszenie obywateli Ukrainy do ubiegania się o rosyjskie obywatelstwo.

Rzecznik poinformował, że Kreml nie ustalił jeszcze daty „referendów”, ale może je połączyć z jesiennymi wyborami samorządowymi w Rosji, które zaplanowane są na 11 września. Rosyjskim celem ma być prawdopodobnie aneksja obwodów chersońskiego i zaporoskiego, wraz z ługańskim i donieckim.

Kirby ocenił, że te wszystkie działania to „odkurzenie podręcznika” aneksji z 2014 roku, kiedy to Rosja anektowała Krym. – Jakiekolwiek fikcyjne próby, by zalegitymizować to nielegalne zagrabienie terytorium, tylko pogorszą sprawy dla Rosji. I upewnimy się, żeby tak się stało – podkreślił rzecznik, zapowiadając „szybka i dotkliwą” odpowiedź USA i sojuszników. – Rosja stanie się jeszcze większym globalnym pariasem – dodał.

Kirby zapowiedział dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy, która zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni. W pakiecie mają znaleźć się kolejne systemy rakietowe HIMARS (MLRS), a także dodatkowa amunicja artyleryjska.

Eksperci: Po aneksji Putin może na nowo straszyć bronią nuklearną

Eksperci z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) ostrzegają w najnowszym raporcie, że po ewentualnej aneksji kolejnej części Ukrainy Putin będzie mógł wykorzystywać groźby nuklearne, żeby powstrzymać ukraińską kontrofensywę.

„Po aneksji Putin może wprost lub pośrednio stwierdzić, że rosyjska doktryna zezwalająca na użycie broni jądrowej do obrony rosyjskiego terytorium obowiązuje na nowo anektowanych terytoriach” – czytamy w raporcie ISW.

Zdaniem amerykańskich ekspertów w ten sposób Rosja zagroziłyby Ukrainie i jej partnerom atakiem nuklearnym, gdyby kontynuowane były ukraińskie kontrofensywy mające na celu wyzwolenie okupowanych terytoriów.

„Putin może wierzyć, że groźba lub użycie broni jądrowej przywróci rosyjskie zdolności do odstraszania po tym, jak jego katastrofalna w skutkach inwazja zniszczyła konwencjonalne zdolności odstraszania Rosji” – czytamy w raporcie.

Eksperci podkreślają, że Putin może wierzyć, że w ten sposób przywróci zdolności odstraszania, mimo że wcześniejsze rosyjskie aluzje dotyczące gotowości Moskwy do użycia broni jądrowej okazały się puste.

„Ukraina i jej zachodni partnerzy mogą mieć zawężające się okno możliwości wsparcia ukraińskiej kontrofensywy na okupowane terytorium, zanim Kreml zaanektuje to terytorium” – przestrzega ISW w swoim raporcie.

