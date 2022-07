Nieoficjalnie: Jacek Sasin będzie miał nowego zastępcę

Z nieoficjalnych informacji „Wprost” wynika, że do grona wiceministrów aktywów państwowych dołączy niebawem Krzysztof Tchórzewski, były minister energii w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. – To miód na moje serce – komentuje Leonard Krasulski z PiS, jeden z bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Do sprawy odniósł się też m.in. główny zainteresowany oraz rzecznik MAP.

Jak dowiedzieliśmy się od jednego z prominentnych polityków PiS w Sejmie, Krzysztof Tchórzewski miał dostać ostatnio propozycję objęcia stanowiska sekretarza stanu w ministerstwie kierowanym Jacka Sasina, a w spotkaniu – na którym omawiano tę sprawę – uczestniczył zarówno prezes PiS, jak i szef MAP. Czym konkretnie Tchórzewski ma się zajmować w resorcie? – Tego jeszcze nie wiadomo. Na razie jest wstępny plan, szczegóły mają być dogrywane bliżej końca wakacji – usłyszeliśmy od naszego informatora.