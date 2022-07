Prywatnie pod namiot, służbowo w dalekie podróże. Wiadomo, ile kosztowały wyjazdy wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej

„Super Express” dotarł do spisu wyjazdów posłów od stycznia 2021 r. do dziś. Z danych, które przekazała gazecie Kancelaria Sejmu wynika, że liderką zestawienia jest wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. Okazuje się, że przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości była w tym czasie aż 17 razy w delegacjach, i spędziła na nich 61 dni. Łącznie wyjazdy wicemarszałek kosztowały około 105 tys. zł, a tylko w tym roku wydano na nie 52 tys. zł.

Egzotyczne podróże służbowe Małgorzaty Gosiewskiej

Gosiewska była między innymi w Mongolii, gdzie udała się na zaproszenie wiceprzewodniczącego tamtejszego parlamentu. W Ułan Bator spędziła sześć dni, za co Kancelaria Sejmu zapłaciła 17 tys. zł. Jeszcze droższe były wyjazdy do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Sześciodniowy pobyt na XIV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych 2022 w Toronto kosztował 26,2 tys. zł), a wyjazd na Paradę Dnia Konstytucji 3 Maja 2022 w Chicago – 22 tys. zł. Oprócz tego Gosiewska podróżowała po Europie – odwiedziła m.in. Watykan, Islandię, Litwę, Turcję czy Ukrainę.

Prywatnie urlop pod namiotem

Tymczasem „Super Express” przypomina, że kilka dni temu, w ramach walki z drożyzną, Gosiewska zachęcała Polaków do spędzania wakacji pod namiotem. Wicemarszałek przekonywała, że „urlop z rodziną i wnukami na łonie polskiej natury to są najlepsze wakacje”.

– Nie szaleję z wydatkami. A kupno namiotu i wyjazd do lasu to najtańsza forma wypoczynku. Każdego na to stać! – stwierdziła w rozmowie z tabloidem, pytana o swoje plany na letni odpoczynek.

