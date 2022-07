Uściski i bukiet kwiatów. Serdeczne powitanie Ołeny Zełenskiej w Białym Domu

Ołena Zełenska przebywa w kilkudniowej podróży do Stanów Zjednoczonych. We wtorek przed Białym Domem powitali ją Jill i Joe Bidenowie. Pierwsze damy przywitały się serdecznym uściskiem, a prezydent USA obdarował małżonkę prezydenta Ukrainy wielkim bukietem słoneczników. Następnie Ołena Zelenska i Jill Biden oraz ich współpracownicy odbyli rozmowę dotyczącą pomocy humanitarnej dla ogarniętej wojną Ukrainy, a także ścigania sprawców rosyjskich zbrodni wojennych. W spotkaniu wzięli też udział m.in. wiceprezydent USA Kamala Harris z mężem oraz ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.

Ołena Zełenska z wizytą w USA

„Możemy zrobić dużo więcej, kiedy robimy to razem. Cieszę się, że spotkałam @POTUS (Joe Bidena – red.), @FLOTUS (Jill Biden – red.) i @KamalaHarris oraz mogłam poznać @SecondGentleman (męża wiceprezydent Douga Emhoffa -red.), by dyskutować o tym, jak uczynić z «soft» power pierwszych małżonków skuteczne narzędzie” – napisała w mediach społecznościowych Zełenska po spotkaniu w Białym Domu. Z kolei przed spotkaniem informowała, że program wizyty jest „napięty” i jest „wiele tematów do dyskusji”.

W maju żona amerykańskiego prezydenta pojawiła się z niespodziewaną wizytą na Ukrainie. Spotkała się wówczas ze swoją odpowiedniczką i odwiedziła jedną ze szkół.

Spotkanie z Antonym Blinkenem

Wcześniej, w poniedziałek, Zełenska spotkała się z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem oraz z szefową agencji pomocowej USAID Samanthą Power. „Jego stanowisko co do faktu, że suwerenna, niepodległa Ukraina będzie istniała znacznie dłużej niż Putin, pozostaje bez zmian” – przekazała po rozmowie z Blinkenem. Z kolei rzecznik Departamentu Stanu Ned Price przekazał, że szef dyplomacji USA zapewnił Zełenską o zaangażowaniu jego kraju w kwestie ukraińskie i docenił jej zaangażowanie w pracę z cywilami, którzy muszą radzić sobie z traumą wojenną.

