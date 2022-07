Poseł Solidarnej Polski o rządowych programach: To jest dla mnie bardzo trudne, niewygodne pytanie

Na trwającym w tym tygodniu posiedzeniu Sejm zajmuje się między innymi przygotowanym przez rząd projektem ustawy o dodatku węglowym. Jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł ma otrzymać każde gospodarstwo domowe wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie ono przysługiwało każdemu, kto ogrzewa swoją nieruchomość węglem, niezależnie od dochodu. Z dodatku będą mogły skorzystać również osoby, które już wcześniej zakupiły węgiel. Rząd przeznaczy na ten cel z budżetu państwa 11,5 mld zł.

Dodatek węglowy bez względu na dochód

O to, czy rządowe wsparcie, jak dopłata do węgla czy wakacje kredytowe, powinno być dostępne dla każdego bez stosowania kryteriów dochodowych, był pytany był w TV Republika Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski.

– To jest dla mnie bardzo trudne, niewygodne też pytanie. Ja nigdy nie ukrywałem i uważam, że dzisiaj to pytanie wraca z całą siłą. Mi chodzi w ogóle o cały system wsparcia, zaczynając od wszystkich świadczeń społecznych, czyli od 500 plus, 300 plus, trzynastka, czternastka, świadczenia, zasiłki... – mówił poseł – Teraz, kiedy mamy ogromny kryzys i państwo w potrzebie – bo nas czeka trudny czas, tego nie trzeba tu ukrywać – więc to jest pytanie, czy nie należy jednak się zastanowić i wprowadzać te kryteria dochodowe, bo z inflacji nie wyjdziemy ot tak sobie lekko. I wszystkich ona dotyka – uważa przedstawiciel koalicjanta PiS.

Cymański: To jest nie gaszenie, tylko podsycanie inflacji

Poseł był dopytywany o to, czy działania rządu zwalczają inflację, czy ją napędzają. – To jest pytanie retoryczne – odparł. – Każda pomoc, każdy pieniądz na rynek w formie różnego wsparcia czy pomocy jest działaniem proinflacyjnym. To jest nie gaszenie, tylko podsycanie inflacji. To jest wiedza elementarna ekonomiczna – zaznaczył. Polityk dodał, że „rolą złego policjanta, NBP i Rady Polityki Pieniężnej jest śruba, podnoszenie ceny pieniądza”. – I to się dzieje. Chodzi teraz tylko o to, żeby to się nie wywróciło, czyli niestety konsekwencją wsparcia i programów osłonowych jest wydłużenie walki z inflacją i osłabienie tego tempa. To jest elementarna prawda. Tego nie udajemy – stwierdził Cymański. Poseł podkreślił też, że stawką jest „bezpieczeństwo społeczeństwa”.

Czytaj też:

Notowania rządu i Morawieckiego lecą w dół. Ujawniono wynik wewnętrznych badań