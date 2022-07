Opublikowano ile posłanka PiS wydała na rachunki za paliwo. Kwota zwala z nóg

Biuro poselskie posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej opublikowało sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020. Chodzi o okres od 12 listopada 2019 r. do końca 2020 roku. Polityk za ten okres w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego wydała na przejazdy samochodem własnym lub innym 33 400 złotych. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym za 2019 rok Chorosińska posiada BMW535 z 2006 roku oraz Volvo z 2007 roku.

„Ale żeby z Warszawy do Nowego Dworu wyjeździć 33 400 PLN (przy cenie paliwa około 4,10 /l) w 2020, przy pandemii COVID-19 to trzeba jeździć/płynąć chyba Batorym” – skomentował jeden z użytkowników mediów społecznościowych. Internauta uwzględnił średnią cenę paliwa z połowy czerwca 2020 roku. Założył również, że polityk dojeżdża do biura poselskiego posłów Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Dworze Mazowieckim.

Sprawozdanie finansowe biura poselskiego Dominiki Chorosińskiej z PiS

Biuro podstawowe posłanki znajduje się jednak przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. W wykazie na stronie Sejmowej znajduje się również biuro poselsko-senatorskie przy ul. Górnośląskiej w stolicy. Portal wnp.pl w zakładce poświęconej Chorosińskiej związanej z wyborami do Parlamentu Europejskiego podał, że posłanka PiS mieszka w Konstancinie-Jeziornie. Odległość do Sejmu z Nowego Dwory Mazowieckiego wynosił niecałe 40 km, a z Konstancina-Jeziorny ok. 20 km.

Z oświadczenia majątkowego wynika jednak, że w 2019 roku Chorosińska była zatrudniona w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Parlamentarzyści w ramach wydatków biur poselskich mogą dostać zwrot za podróżne samochodami maksymalnie na kwotę 41 tysięcy złotych. Posłowie i senatorowie mają też prawo do korzystania bezpłatnie z przejazdów środkami transportu publicznego zbiorowego, przelotów w krajowym przewozie lotniczym i przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

