Zmiany w Radzie Mediów Narodowych. Sejm wybrał trzech członków na nową kadencję

W skład Rady Mediów Narodowych wchodzi pięć osób. Trzy wybiera Sejm, a dwie powołuje prezydent. Wybór nowego składu jest konieczny, bo 22 lipca upływa kadencja dwóch członków powołanych przez Sejm: Krzysztofa Czabańskiego (pełnił funkcję prezesa tego organu) i Joanny Lichockiej. Z Rady odchodzi też europosłanka PiS Elżbieta Kruk.

Zmiany w Radzie Mediów Narodowych

Klub PiS zgłosił kandydaturę Czabańskiego i Lichockiej na kolejną kadencję, a w miejsce Kruk zarekomendował posła PiS Piotra Babinetza, który jest przewodniczącym sejmowej komisji kultury i środków przekazu. Kandydatury te pozytywnie zaopiniowała komisja kultury. – Kandydatury są przekonujące, są znakomite, opozycja ich nie poparła dla zasady – powiedział w Sejmie poseł – sprawozdawca Jarosław Zieliński z PiS.

Kandydaturę Czabańskiego poparło 225 posłów, przeciw było 205, a wstrzymało się trzech. Za kandydaturą Babinetza opowiedziało się 227 parlamentarzystów, przeciw zagłosowało 206, a czterech się wstrzymało. Z kolei Lichocką poparło 228 posłów, przeciw było 209, a wstrzymała się jedna osoba.

Opozycja przeciwko kandydatom zgłoszonym przez PiS

W czasie dyskusji Iwona Śledzińska-Katarasińska z KO oceniła, że to „znakomici kadrowcy mediów publicznych” funkcjonujących w Polsce. – Jest tylko jedna jedyna osoba, której nie dadzą rady. To prezes TVP Jacek Kurski – powiedziała. Z kolei Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy zwracała uwagę, że RMN jest „ślepa i głucha na to, co się dzieje w mediach publicznych”.

– Rada Mediów Narodowych nie zajmuje się tym, czym powinna (...). Konfederacja od prawie pół roku ma zakaz wstępu do TVP i Polskiego Radia, wystawiony przez was, funkcjonariuszy politycznych. Chciałbym usłyszeć od pani poseł Lichockiej i reszty, co z tym zrobią? Kiedy Konfederacja zostanie wpuszczona do mediów publicznych? – pytał Artur Dziambor z Konfederacji.

26 lipca wygasa też kadencja powołanego przez prezydenta z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej Juliusza Brauna. W jego miejsce klub KO wskazał posła Pawła Olszewskiego, a Lewica zgłosiła kandydaturę Marka Rutki. Piąty członek Rady – Krzysztof Kwiatkowski – został powołany przez Andrzeja Dudę w grudniu 2020 r.

Czym jest Rada Mediów Narodowych?

Rada Mediów Narodowych została utworzona w 2016 r. Do jej zadań należy powoływanie i odwoływanie zarządu i rady nadzorczej, w tym także prezesów, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Pełni też funkcje doradcze w zarządzaniu mediami publicznymi. Kadencja jej członków trwa sześć lat.

