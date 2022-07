Opozycja i PiS jednym głosem. „Nie mamy żadnych zastrzeżeń i to jest przełom”

W piątek w Sejmie rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przedstawił informację o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2021 r. – Przede wszystkim był to rok rekordowy, jeśli chodzi o liczbę spraw kierowanych do urzędu – poinformował Wiącek, wskazując że w ubiegłym roku do Biura wpłynęło około 75 tys. pism, a pracownicy odebrali ponad 40 tys. telefonów. – Do rzecznika praw obywatelskich nie zwracają się osoby, których sprawy zostały załatwione przez organy władzy zgodnie z ich żądaniem. Czynią to ludzie, których oczekiwania nie zostały zaspokojone i którzy czują się pokrzywdzeni – mówił Wiącek.

RPO zwracał uwagę, że „zawarte w Konstytucji RP pojęcie niezależności sądów jest zbieżne z rozumieniem europejskim, nie ma potrzeby poszukiwać tu pozornych sprzeczności, więc wyroki europejskich trybunałów powinny być wykonane”. – Potrzebna jest efektywna i niezależna kontrola procesu niejawnego pozyskiwania danych. Każda bez wyjątku czynność operacyjna powinna być poprzedzona zgodą sądu – wskazał. Wiącek odniósł się też do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. – Od początku podkreślałem, że zgodnie z wiążącymi nasz kraj standardami międzynarodowymi wydalenie z Polski człowieka – również człowieka, który znalazł się na polskim terytorium niezgodnie z prawem – wymaga indywidualnej oceny jego sytuacji w stosownej procedurze – zaznaczył.

PiS i opozycja chwalą RPO

Po wysłuchaniu informacji RPO głos zabrali przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. Wybranego w lipcu ubiegłego roku z poparciem zarówno PiS i partii opozycyjnych Wiącka, chwalili posłowie ze wszystkich ugrupowań. Padło też wiele podziękowań.

– To był rok niełatwy w funkcjonowaniu RPO, bo na tym urzędzie aż trzy osoby zajmowały miejsce. Parlament nie potrafił wyłonić kandydata w trzech próbach. Wybór Marcina Wiącka został dokonany ponad wyborami politycznymi – przypominał Krzysztof Lipiec z PiS. – Nie mamy żadnych zastrzeżeń i to jest przełom, że dla części parlamentu reprezentującej konserwatywne wartości. Pan profesor potrafi wykonywać ważne, konstytucyjne obowiązki w sposób godny i prawidłowy. Za to bardzo pragnę podziękować. Pan profesor nie staje w sporze politycznym po żadnej ze stron – zaznaczył.

Na niezależność RPO wskazywała też Monika Wielichowska z KO. – Jest pan adwokatem wszystkich ludzi, wchodzi pan w spory, podejmuje pan czynności zawsze, gdy naruszana jest wolność i prawa człowieka – podkreślała. Krzysztof Śmiszek z Lewicy podkreślał, że 2021 rok „nie był dobry dla praw i wolności obywatelskich”, ale dziękował Wiąckowi za „ciężką pracę”. Podziękowania skierował też do jego poprzednika Adama Bodnara.

– Rzadko kiedy udaje się, żeby wszystkie strony sporu politycznego tak pozytywnie wypowiadały się o działalności biura, którym pan kieruje. Udało się panu zachowanie równego dystansu do wszystkich stron sceny politycznej – powiedział z kolei Jarosław Rzepa z PSL.

Sośnierz: Jest lepiej niż się spodziewałem

Z kolei Dobromir Sośnierz z Konfederacji stwierdził, że „jest lepiej niż się spodziewał” i „jest przepaść” w porównaniu do „zideologizowanej” kadencji Bodnara. Chwalił Wiącka za interwencje między innymi ws. zakazu gromadzeń w czasie pandemii, czy zakazu eksmisji. – Ale są też minusy, minus za popieranie raportu GREVIO (ws. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – red.). Pański głos był efektem zmanipulowania pana – oświadczył poseł Konfederacji.

Puste ławy PiS w czasie debaty

Posłowie opozycji zadali też Wiąckowi szereg pytań dotyczących różnych aspektów jego działalności. W mediach społecznościowych zwracali też uwagę na puste ławy partii rządzącej w czasie debaty.

twitterCzytaj też:

Zmiany w Radzie Mediów Narodowych. Sejm wybrał trzech członków na nową kadencję