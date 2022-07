Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO. Andrzej Duda podpisał ustawy

7 lipca Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął dwie ustawy: o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji oraz drugą dot. Finlandii. Na posiedzeniu 20 lipca Senat zagłosował w tej sprawie jednogłośnie. Ostatnim krokiem w procesie akceptacji przez Polskę przystąpienia dwóch państw do NATO było podpisanie ustaw przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Andrzej Duda podpisał ustawy ws. akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

W piątek 22 lipca Andrzej Duda w Gdyni na pokładzie fregaty rakietowej ORP Tadeusz Kościuszko uroczyście podpisał ustawy ws. ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO oraz o ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO.

– Finlandia i Szwecja pozostawały państwami neutralnymi. Rosyjska agresja na Ukrainę zmieniły spojrzenie społeczeństwa na kwestie bezpieczeństwa – mówił prezydent. – To bardzo ważny dzień nie tylko dla NATO, naszej części Europy, ale także dla przyszłych pokoleń tych, którzy będą tu żyli – dodał.

Prezydent dziękował Sejmowi i Senatowi za ekspresowe tempo uchwalenia ustawy o ratyfikacji wstąpienia Finlandii i Szwecji do NATO.

– Dwa potężne państwa basenu Morza Bałtyckiego stają się częścią Sojuszu. To ogromnie wzmacnia nasze bezpieczeństwo. To dwie duże armie, na które możemy liczyć. Granica NATO i Rosji wydłuża się o 1600 km – mówił prezydent. – Rosja spodziewała się, ze napad na Ukrainę spowoduje osłabienie NATO. Sojusz pokazał jedność od samego początku, wspiera Ukrainę moralnie i militarnie – podkreślił. – NATO wzmacnia się poprzez przystąpienie do niego silnych państw. Liczę, że współpraca z tymi państwami będzie dla nas motywacją do wzmocnienia naszego potencjału bezpieczeństwa – dodał.

Przełomowa decyzja na szczycie NATO

Pod koniec czerwca podczas szczytu NATO zapadła przełomowa decyzja. Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaznaczył, że zgodnie z procedurami oba państwa otrzymają najpierw status państw zaproszonych. Potem będzie on musiał zostać zweryfikowany przez wszystkie kraje wchodzące w skład sojuszu.

Z kolei we wtorek 19 lipca Komisja Spraw Zagranicznych Senatu USA poparła przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. „Utorowano w ten sposób drogę całemu Senatowi do głosowania nad najbardziej znaczącą ekspansją 30-członkowego sojuszu od lat 90. XX wieku” – ocenia Reuters.

Dokumenty akcesyjne muszą zostać ratyfikowane przez wszystkich 30 członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zanim Finlandia i Szwecja będą mogły być chronione przez Artykuł piąty, klauzulę obronną, która mówi, że atak na jednego członka jest atakiem na wszystkich.

Kiedy Finlandia i Szwecja wejdą do NATO?

Ratyfikacja przez każdego członka prawdopodobnie potrwa nawet rok, ale w międzyczasie Helsinki i Sztokholm mogą już uczestniczyć w spotkaniach NATO i mieć większy dostęp do danych wywiadowczych.

Finlandia, Szwecja i Turcja podpisały na szczycie NATO w Madrycie w zeszłym miesiącu porozumienie o zniesieniu weta Ankary w zamian za zobowiązania dotyczące zwalczania terroryzmu i eksportu broni. Turcja zapowiedziała, że będzie uważnie monitorować realizację porozumienia w celu ratyfikacji ich kandydatur na członkostwo. Prezydent Erdogan podkreślił, że jeżeli obietnice nie zostaną zrealizowane, to Turcja zamrozi akcesję do NATO.

