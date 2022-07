Łukaszenka nie krył oburzenia: Ja o tym mówiłem. Putin nie mówił ani nie marzył

Jednym z wątków poruszonych w czasie wywiadu była idea panslawizmu. Dziennikarz AFP stwierdził, że to Władimir Putin rozpoczął dyskusję o stworzeniu państwa słowiańskiego. Takie ujęcie tematu nie spodobało się Aleksandrowi Łukaszence, który twierdzi, że to on jest twórcą tej idei.

Aleksander Łukaszenka: Ja o tym mówiłem. Putin nie mówił

– To ja marzyłem o państwie słowiańskim. Kiedyś promowali tę ideę rosyjskiego świata. Od lat 90. zawsze zwracałem uwagę, że istnieją państwa słowiańskie. Polska, Słowacja, Bułgaria i inne... Nie powinniśmy tracić tego związku. Rzeczywiście, każdy ma swoje państwo. Ale my jesteśmy Słowianami – mówił. – Ja o tym mówiłem. Putin nie mówił ani nie marzył o żadnym panslawistycznym państwie. Wymyśliłeś to – oświadczył Łukaszenka.

twitter

Białoruski dyktator o Polsce: Na razie wydaje się, że jest to szalony pomysł

W tym samym wywiadzie Łukaszenka wypowiedział się też o Polsce. Według białoruskiego dyktatora „w Polsce są środowiska, które chciałyby doprowadzić do rozbioru Ukrainy”. – Są tacy politycy, którzy już ostrzą szable, bo widzą zachodnią Ukrainę jako część Polski – stwierdził w rozmowie z AFP. W opinii Łukaszenki „Ukraina może sobie sama nie dać rady w odpieraniu oporu przeciwko Zachodowi”.

– To będzie moment, kiedy trzeba będzie szukać pomocy u Rosjan. Ja też pomogę. Dla mnie utrata niepodległości Ukrainy jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Zrobię wszystko, żeby Ukraina pozostała w swoich granicach – zapewnił prezydent. Łukaszenka dodał, że „choć na razie wydaje się, że jest to szalony pomysł, nie wyklucza, że Rosja, Białoruś i Ukraina będą musiały wspólnie walczyć przeciwko Polakom”.

Czytaj też:

Łukaszenka: Gdybym odszedł w 2020, byłoby tu gorzej niż na Ukrainie