Sensacyjne wyniki sondażu. Koalicja Obywatelska wyprzedziła PiS

Prawo i Sprawiedliwość od wielu miesięcy jest zdecydowanym liderem wszystkich sondaży. Najnowsze badanie przeprowadzone w lipcu przez pracownię Kantar Polska pokazuje, że sytuacja powoli uległa zmianie. Po raz pierwszy od kwietnia 2015 roku na pozycji lidera uplasowała się Koalicja Obywatelska. Na formację Donalda Tuska chciałoby zagłosować 27 proc. ankietowanych. W porównaniu do poprzedniego badania jest to wzrost o 4 pkt proc.

Najnowszy sondaż. Poparcie dla PiS i Konfederacji

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na poparcie w wysokości 26 proc., co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego sondażu o 2 pkt proc. Podium zamykają Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Lewica, które mogą liczyć na poparcie w wysokości 8 proc. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Konfederacji, którą popiera 6 proc. respondentów oraz PSL-Koalicji Polskiej, która uzyskałaby 5 proc. głosów.

Poza Sejmem znalazłby się ruch Kukiz'15 z poparciem w wysokości 3 proc. oraz Porozumienie Jarosława Gowina i AgroUnia, które dostały po 1 proc. głosów. 15 proc. badanych nie podjęło jeszcze decyzji, na którą partię chcieliby głosować w wyborach parlamentarnych.

twitter

Sondaż. KO depcze po piętach PiS

To nie jedyny w ostatnim czasie tak dobry sondaż dla opozycji. Z badania Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że Zjednoczona Prawica może liczyć na 33,8 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska na 27,33 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Lewica, którą wybrało 12,69 proc. ankietowanych.

Dalej uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni (11,01 proc. głosów), Konfederacja (8,66 proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (5,13 proc.). Znacznie poniżej progu znalazło się Porozumienie Jarosława Gowina (0,4 proc.) i Kukiz'15 (0,68 proc.).

Czytaj też:

Najnowszy sondaż. PiS zdecydowanym liderem, ale Jarosław Kaczyński ma nad czym myśleć