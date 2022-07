Jachira: Dzięki TVPiS jestem szczególnie popularna w różnych dziurach i ciemnogrodach

– KRRiT zajmuje się tym, co puszcza TVP na swoich antenach. Chciałabym, żebyście przekazali Jackowi Kurskiemu, że ja już nie potrzebuję więcej reklamy. Dzięki TVPiS jestem szczególnie popularna w różnych dziurach i ciemnogrodach, a chciałabym trochę odpocząć w te wakacje – powiedziała Klaudia Jachira podczas debaty w Sejmie nad informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 roku.

Klaudia Jachira ostro o działaniach TVP

Zdaniem posłanki KO telewizja publiczna i tak ma już na swoich barkach bardzo dużo zadań. – Macie ręce pełne roboty. Musicie dbać o interes partii Jarosława Kaczyńskiego, stać na straży pokrętnej etyki dziennikarskiej, która każe kłamać i manipulować informacją tak, żeby ten biedny widz głosował na bandę, która go okrada – wyliczała parlamentarzystka.

W dalszej części swojego sejmowego wystąpienia Klaudia Jachira zastanawiała się, „jakie to uczucie tak oszukiwać naród”. – Niestety, wasze starania nie idą na marne. Polska w tym roku spadła na 66. miejsce w rankingu wolności mediów. Siedem lat temu byliśmy na 20. miejscu. Ciekawe na którym będziemy w kolejnym roku, po waszej kampanii wyborczej. To co, gonimy Erytreę, Iran i Koreę Północną?- pytała posłanka KO.

Zmiany w Radzie Mediów Narodowych

Kilka godzin wcześniej Sejm wybrał członków Rady Mediów Narodowych na kolejną kadencję. Swoje stanowiska zachowali Joanna Lichocka i Krzysztof Czabański, a Elżbietę Kruk zastąpił Piotr Babinetz. Cała trójka została powołana z rekomendacji PiS.

Kandydaturę Czabańskiego poparło 225 posłów, przeciw było 205, a wstrzymało się trzech. Za kandydaturą Babinetza opowiedziało się 227 parlamentarzystów, przeciw zagłosowało 206, a czterech się wstrzymało. Z kolei Lichocką poparło 228 posłów, przeciw było 209, a wstrzymała się jedna osoba.

