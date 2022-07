Google Doodle ze Zbigniewem Ziobro? Niektórych poniosła wyobraźnia

Co ciekawe, mimo iż osobą zamieszczoną czasowo na logu Google nie jest Zbigniew Ziobro, to pomyłka polskich internautów nie jest tak wielka jak można by myśleć. Internetowy gigant postanowił bowiem upamiętnić innego naszego rodaka. To Stefan Banach, wybitny naukowiec urodzony w Krakowie, a pracujący na Uniwersytecie Lwowskim.

Mianowany profesorem dokładnie sto lat temu Banach odpowiada za utworzenie nowego działu matematyki - analizy funkcjonalnej. Był autorem podręczników dla dzieci i studentów, pośmiertnie odznaczonym Orderem Orła Białego. Z pewnością do tej pory nie był aż tak rozpoznawalny nawet w naszym kraju, ale podobieństwo do polityka Solidarnej Polski sprawiło, że wiele osób przypadkowo poznało jego nazwisko i być może na dłużej skojarzy tę zasłużoną postać.

Stefan Banach. Kim był?

Stefan Banach urodził się 30 marca 1892 roku w Krakowie jako nieślubne dziecko górali, Stefana Greczka i Katarzyny Banach. Chłopiec został „oddany na wychowanie” do właścicielki pralni, Franciszki Płowej, jednak ojciec miał przekazywać środki na jego utrzymanie. Mężczyzna był także jedynym rodzicem, który miał jakąkolwiek relację z małym Stefanem, ponieważ matka nie wyraziła chęci na nawiązanie takiego kontaktu.

Chłopiec wykazywał zdolności matematyczne już we wczesnym dzieciństwie, co nie zawsze szło w parze z wybitnymi wynikami w nauce. Chociaż nie miał trudności ze zdaniem matury, to prawie nie zostałby dopuszczony do podjęcia się egzaminu ze względu na słabe oceny. Priorytetem Stefana nie było bowiem świadectwo, a sama nauka – matematyka powoli stawała się jego największą pasją, dlatego samodzielnie uczył się nowych reguł.

Stefan banach. Osiągnięcia

Stefan Banach zdobył wykształcenie wyższe podczas 2-letnich studiów, które zaliczył egzaminem częściowym. Mężczyzna nigdy nie osiągnął tytułu magistra, ale ukończył doktorat. Istnieje „legenda”, według której koledzy zebrali jego notatki i sporządzili z nich pracę dyplomową, a kiedy nadszedł termin obrony, powiedzieli mu, że chcą porozmawiać o różnych problemach matematycznych w naukowym gronie. W późniejszych latach zdobył również profesurę.

Osiągnięcia Stefana Banacha w dziedzinie matematyki były przełomowe – znacząco rozwinął „raczkującą” analizę funkcjonalną, opracował definicję przestrzeni typu B (nazywanych później „przestrzeniami Banacha”) i napisał wiele podręczników szkolnych. Profesor był członkiem i założycielem najważniejszych organizacji naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Matematycznego czy Lwowskiej Szkoły Matematycznej.

Czytaj też:

Katarzyna Kobro upamiętniona przez Google. Wybitna rzeźbiarka z trudną przeszłością