Kolejny grób żołnierzy AK zrównany z ziemią przez białoruskie władze. Rozkaz wydało KGB

W białoruskiej Stryjówce w obwodzie grodzieńskim białoruskie władze kompletnie zniszczył zbiorową mogiłę żołnierzy AK, którzy polegli w tym miejscu w walce z Niemcami w czasie II wojny światowej.

Białorusini niszczą kolejne mogiły żołnierzy AK. Związek Polaków wskazuje winnych

To już kolejna mogiła zniszczona przez białoruskie władze. Na początku lipca doszło do zrównania z ziemią kwater polskich żołnierzy w Mikuliszkach. Białoruskie władze wezwały wtedy do siebie charge d’affaires polskiej ambasady na Białorusi Marcina Wojciechowskego, który złożył kwiaty na zdewastowanym cmentarzu i wydały w tej sprawie kłamliwe oświadczenie, że nic nie wiedzą o grobach żołnierzy w danym miejscu.

Na miejsce zrównanej z ziemią mogiły w Stryjówce udał się konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Raczkowski, który oddał hołd poległym żołnierzom. Zdjęcia zniszczonej mogiły, na których widać konsula zamieścił na Facebooku wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski, który otrzymał je z polskiej ambasady w Mińsku.

„Dewastacja Polskich miejsc pamięci na Białorusi nabiera obrotów!!! Tym razem zburzono pomnik poświęcony żołnierzom AK w miejscowości Stryjówka w rejonie grodzieńskim! W 1943 roku zginęło tu 32 polskich żołnierzy w walce z żandarmerią niemiecką” – napisał Zaniewski, umieszczając zdjęcia pomnika sprzed i po dewastacji.

Kilkanaście dni temu Zaniewski opublikował też zdjęcia zniszczonej polskiej mogiły w Wołkowysku.

Portal Związku Polaków na Białorusi glosznadniemna.pl informuje, że za zburzeniem pomnika na zbiorowym grobie stoi grodzieńskie KGB. Funkcjonariusze mieli wydać rozkaz zniszczenia pomnika Aleksandrowi Szyszko, przewodniczącemu kołchozu „Jeziory”, na którego terenie znajduje się zbiorowy grób. KGB postarało się, żeby po mogile nie został żaden ślad.

Związek Polaków dzień przed zniszczeniem otrzymał informację o planach KGB od mieszkańca miejscowości Jeziory.

„Z uwagi na to, że nikt z miejscowych nie odważy się na taki akt świętokradztwa, jak zakłócanie spokoju spoczywających pod pomnikiem żołnierzy, do zburzenia upamiętnienia zaangażowali prawdopodobnie robotników ze Szczuczyna” – przekazało portalowi źródło.

Zbiorowa mogiła żołnierzy AK w Stryjówce

Zbiorowa mogiła żołnierzy Armii Krajowej w leżącej 25 kilometrów od Grodna Stryjówce znajdowała się na skraju wsi, obok leśnej drogi ze Stryjówki do Pieriesielców. Na mogile był wzniesiony pomnik w kształcie kamiennego obelisku z metalowym krzyżem u góry. W niszy pomnika wmurowana metalowa tablica.

W górnej części tablicy widniał orzeł wojskowy, pod nim napis o treści: ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ VII UDERZENIOWEGO BATALIONU KADROWEGO POR. ZBIGNIEWA CZARNOCKIEGO „CZARNEGO” POLEGŁYM W BOJU POD STRYJÓWKĄ 20.IX.1943 R. Poniżej wymienione były stopnie, nazwiska i pseudonimy poległych.

„Żołnierze AK zginęli w walce z żandarmerią niemiecką 20.09.1943 r. podczas przemarszu z rozkazu Kwatery Głównej AK na teren Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej. W skład oddziału, według Kazimierza Krajewskiego, historyka IPNu wchodzili również partyzanci AK z powiatów sokółskiego i białostockiego. Podczas przemarszu oddział stoczył kilka potyczek z policją i żandarmerią niemiecką. (m.in. pod Wiercieliszkami). Na postoju w Stryjówce oddział został zlokalizowany i okrążony przez oddziały niemieckie” – kilka lat temu informowało polskie MSZ.

Pomnik na mogile żołnierzy AK postawiono w 1992 r. staraniami Światowego Związku Żołnierzy AK przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Nad mogiłą sprawowało opiekę Stowarzyszenie Żołnierzy AK przy Związku Polaków na Białorusi oraz Polacy z Jezior.

