Belka nie zostawił suchej nitki na PiS. „Chociaż ten chrust ludziom nazbierajcie”

Beata Mazurek zamieściła na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym skrytykowała działania opozycji. Opozycja krzyczy o cenach i chwilowych brakach pewnych surowców i produktów. Wspierając sojusz niemiecko-rosyjski, ponoszą winę za obecną sytuację - oceniła europosłanka. Według polityk PiS, za czasów rządu PO-PSL Polacy w odpowiedzi na wzrost cen słyszeli, że »piniendzy i guzików« nie ma. Zamiast pomocy była arogancja i strzelanie do górników - oceniła Beata Mazurek.



Na te słowa ostro zareagował Marek Belka. Były premier przypomniał, że PiS rządzi Polską od 2440 dni, 58 583 godzin i około 3 515 000 minut. Zamiast opowiadać farmazony, jego dygnitarze mogliby wreszcie wziąć się do jakiejś roboty. Niechby chociaż ten chrust ludziom nazbierali. Do niczego innego i tak się nie nadają - stwierdził eurodeputowany.



O co chodzi z programem chrust plus?



Marek Belka nawiązał do słynnej już rady Lasów Państwowych. Wszystko zaczęło się od decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych, która miała ułatwić kupowanie drewna w celach opałowych. – W tym roku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie i zawirowaniu na rynku energii wzrosły zapytania do nadleśnictw o wskazanie terenu i zgodę na pozyskiwanie drewna opałowego w lokalnych lasach – tłumaczył Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.



Choć decyzja dyrektora Lasów Państwowych została wydana 26 maja, to tematem żartów stała się dopiero tydzień później. Politycy opozycji wyśmiewają rząd, że w odpowiedzi na kryzys wprowadził program „chrust plus”.