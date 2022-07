Kaczyński żartował na spotkaniu w Kórniku. „Do 100 lat już mi niewiele zostało”, „z Fidelem Castro nie mam szans konkurować”

W sobotnie popołudnie 23 lipca Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Kórnika w powiecie poznańskim w Wielkopolsce. Prezes PiS w swoim wystąpieniu odniósł się do kryzysu energetycznego. – Największy lęk budzi węgiel. Mówił o tym premier Morawiecki w Sejmie. Unia Europejska narzucała politykę węglową. Gdy ogłoszone zostały sankcje, Donald Tusk pokazywał wagony, które woziły węgiel do Polski i apelował, żeby to zakończyć – tłumaczył.

Były już wicepremier zapewnił, że w Polsce nie zabraknie węgla. – Węgla wystarczy. Nikt nie będzie siedział w zimnym mieszkaniu dlatego, że nie ma węgla. Jest wąskie gardło – powiedział przy okazji atakując swoich politycznych przeciwników. – My porty mamy, ale nie mamy nabrzeży, które sprzedała PO. Teraz są one w obcych rękach. Ci obcy nam pomagają, ale nie jest to tak, żebyśmy byli, jak na swoim. Każdy polski polityk, patriota musi brać pod uwagę, że jest to polityka Putina – stwierdził deklarując, że „ceny węgla będą obniżane”.

