Afront Japonii wobec Putina. Prezydent Rosji nie dostał zaproszenia na ważną uroczystość

Na 27 września zaplanowano pogrzeb tragicznie zmarłego Shinzo Abe. Uroczystości żałobne mają mieć charakter państwowy, a byłego premiera Japonii ma żegnać wiele zagranicznych delegacji. Na razie nie potwierdzono, którzy światowi przywódcy pojawią się w Tokio. Wiadomo jednak, kto na pewno nie weźmie udziału w pogrzebie.

Prorkemlowska agencja TASS poinformowała, że Władimir Putin nie otrzymał zaproszenia na uroczystości. Rosyjskie media twierdzą, że Japonia nie zdecyduje się na chwilowe uchylenie sankcji nałożonych po inwazji na Ukrainę. Aktualnie przedstawiciele rosyjskiej władzy mają zakaz wjazdu do Japonii.

Agencja TASS podkreśliła, że Władimir Putin miał dobre relacje z Shinzo Abe. Jak czytamy w depeszy, obaj politycy spotkali się aż 27 razy i byli w tak dobrej komitywie, że zwracali się do siebie po imieniu. Przypomniano, że gdy świat obiegła informacja o śmierci byłego premiera Japonii, Siergiej Ławrow stwierdził, że relacje Abe i Putina były oparte na osobistej sympatii.

Śmierć Shinzo Abe

Były premier Japonii został zmarł 8 lipca. Do tragicznych wydarzeń doszło podczas wiecu wyborczego przed stacją kolejową Yamato-Saidaiji w mieście Nara w zachodniej Japonii. Shinzo Abe został postrzelony, gdy wygłaszał przemówienie. Sprawca ataku trafił już w ręce policji. Jest to 41-letni mieszkaniec Nary, zidentyfikowany jako Tetsuya Yamagami. Według źródeł rządowych agencji Kyodo jest on byłym żołnierzem Sił Samoobrony Japonii.

Shinzo Abe - sylwetka, kim był?

Były lider Partii Liberalno-Demokratycznej Shinzo Abe był najdłużej urzędującym premierem Japonii, sprawującym urząd od 2006 do 2007 i ponownie od 2012 do 2020, zanim zrezygnował z powodów zdrowotnych.

Jego ultranacjonalizm rozzłościł Koreę i Chiny, a dążenie do normalizacji postawy obronnej Japonii rozgniewało wielu Japończyków. Abe nie zdołał osiągnąć swojego upragnionego celu, jakim było formalne przepisanie pacyfistycznej konstytucji opracowanej przez USA z powodu słabego poparcia społecznego.

Czytaj też:

Rosyjskie rakiety spadły na Ukrainę dzień po przełomowym porozumieniu. „Splunięcie Władimira Putina w twarz”