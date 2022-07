Poruszające słowa Agaty Dudy na Szczycie Pierwszych Dam. „Jako Polka jestem dumna”

Pierwsze Damy i Dżentelmeni, do których dołączyli światowi eksperci i influencerzy dyskutowali w sobotę 23 lipca w Kijowie o wsparciu Ukrainy i jej mieszkańców. Podczas kijowskiego szczytu rozmawiano o praktycznych krokach i działaniach, które mogą podjąć współmałżonkowie światowych przywódców, by zmierzyć się z problemami i wyzwaniami, przed którymi stoi teraz świat z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Celem spotkania było także zebranie funduszy na rzecz naprawy Ukrainy.

Pierwsza Dama o pomocy uchodźcom z Ukrainy

– Sercem i myślami jesteśmy z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi i wszystkimi, którzy solidarnie ich wspierają – podkreślała Agata Kornhauser-Duda dziękując Ołenie Zełenskiej za zaproszenie.

Żona Andrzeja Dudy wspomniała m.in. o charytatywnym meczu na rzecz Ukrainy, który rozegrały w Krakowie Agnieszka Radwańska i Iga Świątek. - Polki i Polacy bardzo głęboko przeżywają tragedię swoich sąsiadów i nie chcą pozostawać bierni. Angażują się w przedsięwzięcia, zbierają różnego rodzaju najpotrzebniejsze produkty, które są potem transportowane do Ukrainy. Pomagają spontanicznie – akcje te organizowane są przez samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, liderów lokalnych społeczności – mówiła Agata Kornhauser-Duda.

– Nie tylko jako żona prezydenta, ale po prostu jako Polka jestem dumna z nas Polaków, z tego, jak pomagamy Ukrainie – podkreśliła Pierwsza Dama dodając, że wszyscy, którzy szukali schronienia przed wojną znaleźli bezpieczną przystań w Polsce i są otoczeni jak najlepszą opieką – stwierdziła.

Andrzej Duda: Niech Rosja widzi, że przegrała tę wojnę

Na szczycie pojawił się także Andrzej Duda. - Każdy z nas robi dziś, co może, by obronić Ukrainę: żeby pozostała wolna, suwerenna, niepodległa, a w przyszłości, żeby ją odbudować. Dziękuję mojej żonie i paniom prezydentowym za te dary serca, które dajecie na co dzień, które dzięki pań apelom, waszym staraniom płyną do Ukrainy z całego świata – podkreślał prezydent.

– Każdy z nas działa na swój sposób. Działamy na niwie politycznej – ja wpieram Ukrainę wszędzie, gdzie tylko mogę; wspieram Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej, na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego, mobilizuję kolegów przywódców na całym świecie, by wpierać Ukrainę militarnie, by wysyłać to, co jest jej potrzebne – akcentowała głowa państwa.

– Niech Rosja widzi, że przegrała tę wojnę – nie tylko militarnie, ale także politycznie. Że jeżeli jakieś państwo jest częścią nowoczesnego, pięknego, rozwijającego się świata, to częścią tego świata jest właśnie Ukraina – dodał.

