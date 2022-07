Jednoznaczne wyniki sondażu. Tego polityka Polacy uważają za „premiera polskiej biedy”

„Rzeczpospolita” postanowiła sprawdzić, którego polityka Polacy uważają za premiera polskiej biedy. W tym kontekście przypomniano m.in. słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły w 2013 roku. Prezes PiS przekonywał wówczas, że w naszym kraju panuje wielka bieda - w rozumieniu braku środków materialnych, niskiego poziomu życia znacznej części Polaków, ale także w rozumieniu kształtu naszego życia. O taką sytuację obwiniał Donalda Tuska, którego określał mianem „ojca polskiej biedy”.

„Premier polskiej biedy”

W 2021 roku lider PO z ojca polskiej biedy awansował na „premiera polskiej biedy”. Takiego terminu użył Mateusz Morawiecki, gdy Donald Tusk skrytykował zmiany zaproponowane w Polskim ładzie. - Stoimy przed takim wyborem: czy chcemy Tuska - premiera polskiej biedy, premiera chaosu w Polsce, czy chcemy Prawo i Sprawiedliwość - partię, która dba o bezpieczeństwo, partie, która dba o politykę społeczną, o zdrowe finanse publiczne - te słowa padły z kolei na spotkaniu z wyborcami PiS w Ostrołęce w 2021 roku.

Tusk czy Morawiecki?

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” nie przynoszą jednak szefowi rządu dobrych wieści. Zdaniem 34,9 proc. respondentów określenie premier polskiej biedy najlepiej pasuje do Mateusza Morawieckiego. Na Donalda Tuska wskazało 19 proc. respondentów. Według 13,2 proc. ankietowanych premierem polskiej biedy śmiało można nazwać Jarosława Kaczyńskiego. Po 3,4 proc. badanych postawiło na Kazimierza Marcinkiewicza oraz Leszka Millera. Mniej niż 2 proc. uznało, że na takie miano zasługują Ewa Kopacz i Beata Szydło. Co ciekawe, blisko jedna szósta respondentów uznała, że sformułowanie premier polskiej biedy nie pasuje do żadnego z polskich premierów.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19-20 lipca 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

