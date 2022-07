Prezes PiS ostro o Tusku: Nadzieja polskiej niewoli i podporządkowania pod but Niemiec

Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd po kraju. W sobotę 23 lipca prezes PiS spotkał się z mieszkańcami Kórnika w Wielkopolsce. Były już wicepremier przemawiał także do mieszkańców Poznania. Dzień później polityk wygłosił przemówienie w Gnieźnie.

– Cieszę się, że jestem w Gnieźnie, w mieście królewskim. W świadomości wielu pokoleń Polaków utkwiło, że miasto to było pierwszą stolicą Polski. Dziś odnajdujemy pewne zależności w początkach naszego państwa z teraźniejszością. Nasze państwo dawało radę sobie już dużo wcześniej. Teraz mamy wojnę na Ukrainie. Jednocześnie na Zachodzie mamy sojusznika, który tak naprawdę ma silne tendencje do dominacji – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że dzisiejsza polityka niemiecka dąży do dominacji. – Jedni opowiadają na to, że są gotowi do pewnych ustępstw, uległości, ale my mówimy temu "nie". Chcemy być państwem silnym, tak jak mówił mój brat Lech Kaczyński – stwierdził polityk PiS.

Prezes PiS ostro o Tusku

W dalszej części swojego wystąpienia prezes PiS uderzał w opozycję. – Po roku 89. odzyskaliśmy znów wolność. Teraz od lat w Polsce jest taki proces, który cofa wolność i są tacy, którzy chcą to jeszcze bardziej pogłębić. Takie zachowania są antydemokratyczne i antywolnościowe. Ciągle słyszymy, że powstaje sojusz partii demokratycznych, ale tak naprawę będzie to sojusz antydemokratyczny. Jedyną demokratyczną partią w Polsce jest dziś Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica – przekonywał były wicepremier.

Jarosław Kaczyński zapewniał, że jego formacja nie łamie prawa i konstytucji, a to zapowiada Donald Tusk mówiąc, że będzie się siłą wynosić prezesów państwowych instytucji. To zapowiedź upadku praworządności w Polsce. – On jest nadzieją polskiej niewoli i polskiego podporządkowania pod but Niemiec. On jest nadzieją tych, którzy bardzo źle życzą Polsce — podkreślił.

Prezes PiS powtórzył także swoje słowa z Kórnika i zapewnił, że w Polsce nie zabraknie ani węgla ani cukru. Polityk przyznał, że polityka mieszkaniowa jest porażką jego partii, po czym zaatakował stację TVN za to, że – jego zdaniem – nie mówi o nadużyciach deweloperów.

