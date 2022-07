Patryk Jaki niepochlebnie o prezydencie Dudzie. „Całe szczęście, że już nie będzie startował”

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, kolejnego prezydenta wybierzemy w 2025 roku. W wyborach nie będzie mógł startować Andrzej Duda, który jest głową państwa od dwóch kadencji. Sprawą otwartą pozostaje więc, kogo zobaczymy w roli kandydata Prawa i Sprawiedliwości.

Dziennikarze „Super Expressu” postanowili zapytać, czy w szranki chciałby stanąć Patryk Jaki. Nazwisko europosła pojawiło się w sondażu prezydenckim Kantar Public na zlecenie mPress. Gotowość oddania głosu na polityka Solidarnej Polski zadeklarowało 11 proc. ankietowanych.

Patryk Jaki uderza w Andrzeja Dudę

– Bardzo spokojnie do tego podchodzę. Dla mnie przede wszystkim ważne jest to, żeby kandydat Zjednoczonej Prawicy to był kandydat prawdziwie prawicowy, prawdziwie propaństwowy – podkreślił Patryk Jaki. Eurodeputowany wymienił także nazwiska polityków, których widziałby w roli kandydatów w wyborach prezydenckich. Wspomniał o liderze Solidarnej Polski Zbigniewie Ziobrze, a także byłej premier Beacie Szydło i prof. Andrzeju Nowaku.

W rozmowie z „Super Expressem” Patryk Jaki niepochlebnie wypowiedział się o polityce Andrzeja Dudy. – Całe szczęście, że już nie będzie startował – stwierdził. – Jestem rozczarowany. Uważam, że efekty jego pracy będą kontrowersyjne i przyjdzie czas, żeby je oceniać. Teraz nie jest na to dobry moment. Z całą pewnością natomiast prezydentura Rafała Trzaskowskiego byłaby gorsza – dodał.

A dziennik przypomniał, że w lutym 2022 roku europoseł przyznał, że jest mu wstyd za to, że głosował na Andrzeja Dudę i namawiał innych do oddawania głosu na niego, chociaż widział jego słabość.

