Macierwicz krytykuje Kurdej-Szatan. „Ta pani stworzyła wzór antypolski”

W weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński pojechał do Wielkopolski, gdzie spotykał się ze swoimi zwolennikami. Nie obyło się bez incydentów. W Kórniku prezesa PiS powitali jego przeciwnicy, a Kaczyński musiał użyć tylnego wejścia. Później mówił o „rozwrzeszczanych grupach ludzi, którzy naprawdę upadli bardzo nisko”. Jak informuje Interia, w rozmowie z PAP incydenty skomentował również były szef MON Antoni Macierewicz.

– Takie zachowania prowadzą do nienawiści. Do takiego rodzaju wojny psychologicznej, która ma być wojną masową, która ma doprowadzić do podziału społeczeństwa – powiedział Macierewicz. Jak dodał, PO „coraz bardziej intensywnie” prowadzi „polityką nienawiści”. Mówił też o konsekwencjach prawnych i „zdradzie narodowej”. – Ci, którzy są patriotami polskimi, ci którzy bronią polskiej niepodległości, którzy budują polski dobrobyt i polskie bezpieczeństwo mają być znienawidzeni, obrzucani nienawiścią i obrzucani najgorszymi wyzwiskami. To jest przestępstwo, to jest zdrada narodowa po prostu – powiedział.

Wiceprezes PiS stwierdził, że jest to „antypolska i antyniepodległościowa kampania”. I oceniał, że to nieudana „operacja propagandowa”, która pokazuje, „jak bardzo Platforma obawia się tych wyborów”. – Jak bardzo jest świadoma, że je przegrywa w opinii publicznej, więc chce ją zakrzyczeć przy pomocy mediów i propagandy – precyzował.

Macierewicz uderza w Kurdej-Szatan

Odniósł się również do faktu, że Barbara Kurdej-Szatan została zaproszona na Campus Polska Przyszłości, gdzie ma wziąć udział w panelu dotyczącym hejtu oraz sposób radzenia sobie z nim. – Można powiedzieć, że ta pani stworzyła pewien wzór działania PO, wzór antypolski. Tu nie chodzi tylko o atak na straż graniczną. To był atak na niepodległość Polski i ukształtowanie ideologii nienawiści skierowanej przeciwko Polsce. Mamy do czynienia ze świadomą antynarodową, antypolską propagandą ze strony PO – ocenił Macierewicz.

Przypomnijmy, wpis Kurdej-Szatan, który wywołał tak wiele kontrowersji, odnosił się do pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej. „Ku***! Ku**! Co tam się dzieje! To jest ku*** »straż graniczna«? »Straż«? To są maszyny bez serca bez mózgu bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy! Ku***! Jak tak można! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę! Mordercy!” – napisała aktorka w opisie do filmiku, który dodała na swoim Instagramie.

Choć aktorka usunęła post i przeprosiła, to nie zakończyło sprawy. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że 8 listopada zostało wszczęte śledztwo w sprawie znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Barbara Kurdej-Szatan poniosła także konsekwencje zawodowe. Jacek Kurski oświadczył, że nie pojawi się ona w kolejnych odcinkach „M jak miłość”. Na początku czerwca do warszawskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko aktorce. Kurdej-Szatan podkreśliła, że dowiedziała się z mediów.

