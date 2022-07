Zbigniew Ziobro za kierownicą traktora. „To jest na pewno nowe doświadczenie dla mnie”

W poniedziałek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odwiedził małopolskie Proszowice. Liderowi Solidarnej Polski towarzyszył wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk i poseł Piotr Sak.

Solidarna Polska ruszyła w trasę

Politycy spotkali się z mieszkańcami i wystąpili na konferencji prasowej. Zbigniew Ziobro krytykował wypowiedzi polityków niemieckich z ostatnich dni, na czele z kanclerzem Olafem Scholzem, i zwrócił się z pytaniem do lidera PO Donalda Tuska, czy „dalej chce się zachowywać jak niemiecki kolaborant, czy też chce się jednak zachowywać jak polski polityk, który powinien bardzo jasno odciąć się od tego rodzaju wezwań niemieckich polityków”.

Politycy poruszyli kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk mówił również o sytuacji rolników i tegorocznych żniwach. – Solidarna Polska wspiera rolników i rolnictwo – zapewniał.

Zbigniew Ziobro za kierownicą traktora

W czasie wizyty w Proszowicach politycy udali się też na pola uprawne, a Zbigniew Ziobro siadł nawet za kierownicą traktora. W przejażdżce towarzyszył mu wiceminister rolnictwa. Co więcej, lider Solidarnej Polski siedział też w kombajnie, ale jednak nie zdecydował się na prowadzenie potężnej maszyny.

twitter

Ziobro podzielił się swoimi wrażeniami z lokalnymi mediami. – To jest na pewno nowe doświadczenie dla mnie, bo nigdy wcześniej nie jechałem tego rodzaju traktorem, ani też nie prowadziłem traktora, bo to dzięki panu ministrowi miałem tę przyjemność się sprawdzić, porównać do samochodu. Całkiem nieźle się kieruje taką maszyną, ale trzeba doświadczenia, więc dobrze, ze tutaj pod okiem rolnika, który wie, jak taki wielki, ciężki sprzęt obsługiwać. W kombajnie tutaj tato pana ministra Kaczmarczyka dzielił się ciekawymi spostrzeżeniami na temat tego jak to rolnictwo i jego uprawa zmienia się wraz z czasem. To jest ciężka praca rolnicza godna najwyższego szacunku – powiedział minister, cytowany przez serwis tarnowska.tv.

Czytaj też:

Kamery uchwyciły zaskakujące zachowanie Ziobry. „Zero zaangażowania”