Afera mailowa. Szefowa CBOS przyznała, że spotkała się z Dworczykiem. Brejza: Sondażownia na żądanie

Na portalu Poufna Rozmowa pojawił się kolejny mail, który rzekomo pochodzi ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka. Pierwsze wiadomości o włamaniu do prywatnej skrzynki szefa KPRM pojawiły się przed rokiem. Ostatnio opublikowano maile, które Dworczyk miał wymieniać z premierem Morawieckim. Pojawia się w nich nazwisko szefowej CBOS profesor Grabowskiej i „Andrzej”, którym ma być Andrzej Klarowski, dyrektor Departamentu Studiów Strategicznych w KPRM oraz członek Rady CBOS z ramienia Sejmu.

„Michał spotkaj się z panią profesor Grabowska i przewodniczącym rady cbos-u aby poprosić ich o to co Andrzej ci jutro pokrótce przedstawi – oni mi ostatnio sporo namieszali poprzez swoją Niefrasobiliwość” – napisał premier. „Oczywiście. Jutro cały dzień jestem w KPRM, więc czekam na info od Andrzeja i działam” – odpowiedział Dworczyk.

Później szef KPRM miał relacjonować przebieg spotkania. „Zgodnie z Twoim zaleceniem spotkałem się z dyr. CEBOS p. Grabowską. Zaprosiłem do udziału i na świadków – również W. Parucha i A. Klarkowskiego. Uprzejmie ale stanowczo poprosiłem o konsultacje z Radą CBOS działań, które mogą mieć konsekwencje polityczne. Argumentowałem, że unikanie takich sytuacji jak ostatnio to plus przede wszystkim dla CBOS, bo jak będą tak działać ludzie będą uważa, że angażują się w intrygi polityczno – partyjne. Po dyskusji doszliśmy do konsensusu” – czytamy w rzekomym mailu.

Szefowa CBOS przyznała, że spotkała się z Dworczykiem

Po ujawnieniu korespondencji senator KO Krzysztof Brejza poinformował, że wystąpił do szefowej CBOS z interwencją. Dopytywał, czy spotkała się w 2018 roku z Michałem Dworczykiem, a jeżeli tak, to ile było tych spotkań. „Czy podczas tych spotkań minister Michał Dworczyk wyrażał jakiekolwiek oczekiwania ws. badań realizowanych przez CBOS”? – pytał Brejza.

O nadejściu odpowiedzi Brejza poinformował nieco ponad tydzień później. „Szefowa CBOS przyznaje, że spotykała się z min. Dworczykiem. Oficjalnie to sugestii kierunku wyników badań nie było, ale minister »komentował badania« – w trakcie rozmów o zwiększeniu budżetu CBOS” - napisał. Do wpisu załączył skan odpowiedzi prof. Grabowskiej, w którym czytamy, że szefowa CBOS spotkała się „dwa, maksymalnie trzy razy” z Dworczykiem. Przyznaje też, że szef KPRM „komentował badania”, które zostały zrealizowane, ale „nie formułował oczekiwań dotyczących badań przyszłych”.

Brejz: CBOS jest sondażownią na żądanie

Jak jednak zauważa Wirtualna Polska, w ujawnionych mailach Dworczyk formułował oczekiwania właśnie wobec przyszłych badań. Miał pisać, że „idzie badanie, w którym przywrócili Szydło ale wyrzucili Glińskiego”, do tego informował, że „na przyszłość zawsze będą wszyscy wicepremierzy, a nowe pomysły będą konsultowane”. „Wyniki sondażu z uwzględnieniem Beaty Szydło opublikowano 9 grudnia 2018 r. W kolejnym, ze stycznia, pojawiło się już nazwisko wicepremiera Glińskiego” - przypomina WP.

– Co kuriozalne szefowa CBOS twierdzi, że spotkania dotyczyły zwiększenia budżetu CBOS. A równocześnie przyznaje, że minister Dworczyk komentował wyniki badań - powiedził w rozmowie z portalem Brejza. – Co też minister rządu ma do „komentowania wyników badań” i to w rozmowach o budżecie CBOS? To tylko potwierdza, że CBOS jest sondażownią na żądanie, chodzącą na pasku władzy. Widać po egzotycznych, korzystnych dla władzy PiS wynikach „sondaży” – stwierdził.

