Głosował przeciwko gwarancjom dla LGBT. Wziął udział w ślubie homoseksualnego syna

Amerykańska Izba Reprezentantów we wtorek 19 lipca przyjęła ustawę „Respect for Marriage Act”, na mocy której zagwarantowano federalną równość małżeńską wszystkim związkom. Przepisy „o poszanowaniu małżeństwa” miały zapewnić utrzymanie równości małżeńskiej we wszystkich związkach, w tym także jednopłciowych. Opowiedziało się za nią 267 kongresmenów, w tym 47 z Partii Republikańskiej. Przeciwko było 157 uprawnionych do głosu polityków, wliczając Glenna Thompsona, ojca homoseksualnego syna. Nowe przepisy miały na celu głównie zabezpieczenie praw homoseksualistów przed konserwatywnym Sądem Najwyższym, który w czerwcu podważył mające pół wieku amerykańskie prawo do aborcji.

Wspomniany Glenn Thompson przez amerykańskie media oskarżony został o hipokryzję, ponieważ zaledwie trzy dni po sprzeciwie wobec opisywanej tutaj ustawy, wziął udział w ślubie swojego syna z innym mężczyzną. Stacja NBC News zdobyła potwierdzenie od sekretarz prasowej republikańskiego kongresmena. Maddison Stone przyznała, że był on na uroczystości w piątek 22 lipca wieczorem i razem z żoną był „bardzo szczęśliwy”, że może powitać nowego zięcia w swojej rodzinie. „Kongresmen i pani Thompson byli podekscytowani, mogąc uczestniczyć i świętować małżeństwo ich syna” – dodawała w oświadczeniu.

Ta sama rzeczniczka w oświadczeniu przed głosowaniem krytykowała ustawę „Respect for Marriage Act”. W imieniu Thompsona nazwała ją „wyczynem medialnym Demokratów w Kongresie” i podkreślała, że nie zajęli się oni historyczną inflacją i „wymykającymi się spod kontroli cenami”.

