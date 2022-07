Uszczypliwa uwaga Romana Giertycha w kierunku Zbigniewa Ziobry. „Zbyszku, jak chcesz się samozaorać…”

Zbigniew Ziobro odwiedził w poniedziałek Proszowice w woj. małopolskim, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Ministrowi sprawiedliwości towarzyszyli członkowie jego partii: poseł Piotr Sak oraz pochodzący z Proszowic wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Norbert Kaczmarczyk. Politycy zorganizowali też konferencję prasową, na której poruszyli temat m.in. bezpieczeństwa żywnościowego. Kaczmarczyk mówił z kolei o sytuacji rolników i tegorocznych żniwach.

Zbigniew Ziobro zasiadł za kierownicą traktora

Po briefingu politycy udali się na pola uprawne. Jak widać na zdjęciach, które zamieścił na Twitterze Ziobro, lider Solidarnej Polski miał okazję zasiąść za kierownicą ciągnika rolniczego w asyście wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, oraz przejechać się jako pasażer kombajnem zbożowym. „Zwykle pan minister prowadzi młode pokolenie po politycznych drogach, jednak pokazał, że dobrze radzi sobie również za sterami maszyn rolniczych” – zaznaczył Kaczmarczyk.

Swoimi wrażeniami w rozmowie z lokalną telewizją podzielił się również Ziobro. – To jest na pewno nowe doświadczenie dla mnie, bo nigdy wcześniej nie jechałem tego rodzaju traktorem, ani też nie prowadziłem traktora, bo to dzięki panu ministrowi miałem tę przyjemność się sprawdzić, porównać do samochodu. Całkiem nieźle się kieruje taką maszyną, ale trzeba doświadczenia, więc dobrze, że tutaj pod okiem rolnika, który wie, jak taki wielki, ciężki sprzęt obsługiwać – mówił.

Minister sprawiedliwości w Proszowicach

– W kombajnie tutaj tato pana ministra Kaczmarczyka dzielił się ciekawymi spostrzeżeniami na temat tego jak to rolnictwo i jego uprawa zmienia się wraz z czasem. To jest ciężka praca rolnicza godna najwyższego szacunku – skomentował lider Solidarnej Polski.

Aktywność ministra sprawiedliwości w uszczypliwy sposób skomentował w swoich mediach społecznościowych Roman Giertych. „Zbyszku jak chcesz się samozaorać, to połóż się przed traktorem, a nie właź do środka” – napisał adwokat i były wicepremier w rządzie PiS.

