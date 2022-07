Debata Truss i Sunaka przerwana. W studiu rozległ się głośny huk. „Przepraszamy widzów i słuchaczy”

Wyścig o fotel premiera Wielkiej Brytanii jest już na ostatniej prostej. W debacie telewizyjnej faworytka bukmacherów Liz Truss mierzyła się Rishim Sunakiem, który zapoczątkował falę odejść z rządu Borisa Johnsona. Turss i Sunak mówili o swoich planach dotyczących systemu podatkowego i tym, jak poradzą sobie z kryzysem. Gdy Truss udzielała odpowiedzi na jedno z pytań, w tle rozległ się głośny huk. Po chwili transmisję przerwano.

Kanał TalkTV, który wspólnie z „The Sun” zorganizował debatę, poinformował, że prowadząca debatę Kate McCann zasłabła. Stacja uspokajała, że prezenterce nie stało się nic poważnego, jednak „medyczna rada była taka, aby nie kontynuować debaty”. „Przepraszamy widzów i słuchaczy” – napisano w komunikacie.

Sunak i Truss napisali o uldze, którą poczuli na wieść, że dziennikarce nie dolega nic poważnego. „Z niecierpliwością czekamy na ponowne spotkanie z Kate i resztą drużyny” – zadeklarowała Truss. „Dobra wiadomość, że już wracasz do zdrowia” – zwrócił się do dziennikarki Sunak. „To była świetna debata” – dodał.

Wyścig o fotel premiera Wielkiej Brytanii na ostatniej prostej

8 lipca Boris Johnson ogłosił rezygnację po fali odejść z rządu i utracie zaufania wśród ministrów i swoich posłów. W ciągu kilkudziesięciu godzin z około stuosobowego rządu, w którego skład skład wchodzą też wiceministrowie, wiceministrowie młodsi czy ministrowie parlamentarni, odeszło blisko 60 osób. Premier Jednocześnie Johnson poinformował, że będzie pełnił dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru jego następcy.

W decydującym starciu zmierzą się Rishi Sunak i Liz Truss. Sunak był jednym z dwóch ministrów, którzy zapoczątkowali falę odejść z rządu Borisa Johnsona. Sunak to polityk hinduskiego pochodzenia, który od lipca 2019 do lutego 2020 r. był naczelnym sekretarzem skarbu w gabinecie Johnsona, a następnie został kanclerzem skarbu (był nim do wtorku 5 lipca). Truss to natomiast dotychczasowa minister spraw zagranicznych. Posłanką jest od 2010 r., a ostatnich latach pełniła kilka funkcji ministerialnych. Czasami bywa porównywana do Żelaznej Damy Margaret Thatcher.

Nowego lidera Partii Konserwatywnej, a jednocześnie premiera Wielkiej Brytanii, poznamy 5 września. Pomiędzy Sunakiem i Truss wybierać będzie niemal 200 tysięcy członków partii.

