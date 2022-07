Cykliści przypomnieli, że radna PiS „spadła z rowerka”. Małgorzata Jacyna-Witt oburzona „klepsydrą”

O Małgorzacie Jacynie-Witt w ostatnim czasie jest głośno za sprawą kontrowersyjnego wpisu o golfie i jego konsekwencjach oraz przeprosin senatora Stanisława Gawłowskiego. Prywatnie radna PiS jest fanem wycieczek rowerowych. Rok temu Jacyna-Witt miała wypadek.

„Rozwaliłam się na rowerze, bo w ścieżce rowerowej jest koszmarna dziura, której nie można objechać. Płacząc, poprosiłam towarzysza, żeby pstryknął fotkę, która będzie ostrzeżeniem dla innych. Efekt? Wszyscy życzą mi wszystkiego najgorszego, nikt nie zainteresował się dziurą” – pisała wówczas polityk. Jacyna-Witt żywo angażowała się w dyskusję z internautami. Przyznała m.in., że „wpadła do dziury, o której wiedziała od kilku lat” oraz przed którą „dwa tygodnie temu ostrzegała”.

twitter

Wypadek rowerowy Małgorzaty Jacyny-Witt

W kolejnym tygodniach radna relacjonowała swój powrót do zdrowia. Po trzech tygodniach pisała, że „stan zapalny kaletki przedrzepkowej jest dosyć uciążliwy”. Narzekała też, że musi chodzić w sukienkach, bo „spodnie boleśnie urażają miejsca uderzenia”. Na rower Jacyna-Witt wróciła dopiero po ponad 1,5 miesiąca po wypadku, ale jak sama przyznała, miała „pietra”. W niedzielę podczas relacji z wypadu przyznała, że „wciąż miała lekką traumę po wypadku”.

We wtorek radna podzieliła się „odkryciem”. Osoby, podpisane jako „cykliści z okręgu wyborczego” postanowiły przypomnieć o rocznicy wypadku Jacyny-Witt w formie klepsydry pogrzebowej. Na samej górze zamieszczono komentarz polityk do słów europosła PiS Joachima Brudzińskiego, który odniósł się do porażki rządowego programu budowy promów „Batory”. „Zrobiliśmy w Polsce bardzo dużo. S**ł kot tę stępkę” – napisała Jacyna-Witt.

Radna PiS o „klepsydrze pogrzebowej”

„Radna z bogatym doświadczeniem koalicyjnym, kobieta interesów, w latach 2018-2022 przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, architekt odbudowy przemysłu stoczniowego, zapalona golfistka i autorka licznych bon-motów, 26 lipca 2021 r. spadła w tym miejscu z rowerka i trwała w upadku do chwili przybycia fotoreporterów. Pamiętamy – nie zapomnimy” – skomentowali rowerzyści.

„Moją rodzinę i znajomych bardzo »rozbawiła« ta klepsydra. Tym bardziej że nadal walczę z rakiem piersi. Opozycji gratuluję »empatii«” – zaznaczyła Jacyna-Witt. Polityk o nowotworze dowiedziała się w 2021 r. Lekarze usunęli guza bez amputacji piersi.

twitterCzytaj też:

Kontrowersyjna radna PiS przeprasza senatora. „Nawet tego nie potrafi umieścić z honorem”