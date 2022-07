Ołena Zełenska w amerykańskim „Vogue’u”. Ta okładka przejdzie do historii

Wywiad z pierwszą damą oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przeprowadziła na Ukrainie dziennikarka Rachel Donadio. Parę prezydencką odwiedziła w Kijowie też słynna fotografka Annie Leibovitz, która wykonała im sesję zdjęciową. Artykuł ukazał się po wystąpieniu Ołeny Zełenskiej w amerykańskim Kongresie. Rozmowa dotyczy inwazji Rosji, ale też relacji między małżonkami.

Ołena Zełenska na okładce „Vogue'a”

„Być na okładce »Vogue'a« to wielki zaszczyt i marzenie wielu ludzi sukcesu i znaczących osób na świecie. Jedyne, czego im życzę, to to, by nie musieli się na niej pojawić przez wojnę w ich krajach” – napisała Ołena Zełenska na Instagramie.

twitter

„To najgorsze miesiące mojego życia, podobnie jak każdej Ukrainki i każdego Ukraińca” – powiedziała Zełenska w rozmowie z dziennikarką „Vogue'a”. „Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nikt nie jest świadomy tego, jak radzimy sobie z emocjami” – dodała. „W pierwszych tygodniach po wybuchu wojny byliśmy po prostu zszokowani. Po Buczy zrozumieliśmy, że to wojna mająca na celu eksterminację nas wszystkich. Naszą zagładę” – wyznała.

„Wiedliśmy szczęśliwe życie”

Dziennikarka zapytała pierwszą damę, czy coś przygotowało ją do wojny. Odpowiedziała, że nie. „Wiedliśmy szczęśliwe życie i nie spodziewaliśmy się, że coś takiego kiedykolwiek się wydarzy. Ale wciąż jesteśmy pełni nadziei” – powiedziała. Dodała też, że czuje „brzemię odpowiedzialności”.

Żona Wołodymyra Zełenskiego przyznała, że nigdy nie marzyła o byciu pierwszą damą. „Lubię być za kulisami, pasowało mi to” – powiedziała i przyznała, że „znalezienie się w świetle reflektorów było dla niej dość trudne”.

Wołodymyr Zełenski: Jest miłością mojego życia

Z kolei prezydent powiedział, że Ołena Zełenska jest „miłością jego życia”. „Ale jest też moją najlepszą przyjaciółką. Ołena naprawdę jest moją najlepszą przyjaciółką. Jest też patriotką, która bardzo kocha Ukrainę. Naprawdę. I jest cudowną matką” – podkreślił.

Czytaj też:

Nowa inicjatywa Ołeny Zełenskiej. „Nowy format globalnej miękkiej siły”