Polska i Litwa będą przekonywać NATO do wszczęcia procesu akcesyjnego Ukrainy

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy w drugą rocznicę utworzenia Trójkąta Lubelskiego wydali wspólne oświadczenie. Zauważali w nim, że ich trójstronne porozumienie ustanowiło przykład dla małych sojuszy, zapewniających współpracę w regionie oraz udowodniło, iż można efektywnie osiągać wspólne cele w remach międzynarodowych organizacji i instytucji. Pokazało też odporność w obliczu poważnych wyzwań dotyczących europejskiego bezpieczeństwa.

W tym ostatnim kontekście podkreślano znaczenie Trójkąta Lubelskiego dla wysiłków podejmowanych w celu konsolidacji i intensyfikacji międzynarodowej pomocy dla Ukrainy, zaatakowanej bez powodu przez Federację Rosyjską. Dodano, iż agresja tego kraju zagraża całemu porządkowi opartemu na rządach prawa. Członkowie sojuszu wezwali międzynarodową społeczność do ustanowienia jasnego, wspólnego celu – całkowitego pokonania Rosji.

Trójkąt Lubelski zamierza naciskać na swoich partnerów, by wprowadzili embargo na rosyjski gaz i paliwo. Wezwano do rozszerzenie indywidualnych sankcji, nakładanych na rosyjskie elity i całkowite odcięcie tego kraju od zachodniego systemu bankowego. Jednocześnie wezwano do wprowadzenia sankcji przeciwko krajom, które wspierają Federację Rosyjską i pomagaj jej w przełamywaniu embarga. Jasno przeciwstawiono się również rosyjskiej propagandzie i zapowiedziano zwalczanie jej dezinformacji.

Ukraina w NATO? Polska i Litwa są za

Polska i Litwa wyraziły zadowolenie z decyzji o przyznaniu Ukrainie statusu państwa kandydata do Unii Europejskiej. Zapowiedziały, że okażą Ukrainie wszelkie niezbędne w tym procesie wsparcie. Wspomniano też o możliwym członkostwie w NATO. „Biorąc pod uwagę zbliżający się szczyt NATO w Wilnie w 2023 roku, Republika Litwy i Rzeczpospolita Polska potwierdzają swoją gotowość do wzmocnienia dyskusji w ramach Sojuszu, dotyczącej zaproszenia Ukrainy do negocjowania jej akcesji do NATO” – czytamy w oświadczeniu.

