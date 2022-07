Co planują uchodźcy z Ukrainy, którzy są w Polsce? Wyniki badania zaskakują

Od inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego, granicę z Polską przekroczyło już 5,1 mln osób z Ukrainy. Z kolei w odwrotnym kierunku Straż Graniczna odprawiła prawie 3,2 mln osób. Główna fala migracyjna wystąpiła między końcem lutego a początkiem kwietnia. Wiele uciekających przed wojną udało się w dalszą drogę do innych krajów, głównie Unii Europejskiej. Część osób wróciła do Ukrainy, by potem ponownie przybyć do Polski. W ostatnich tygodniach widać trend powrotny, jednak ogromne rzesze uciekających przed wojną Ukraińców nadal przebywają w naszym kraju. Pod koniec czerwca wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker stwierdził, że „na dłużej” zostanie u nas „na pewno” ponad milion uchodźców.

Kim są uchodźcy z Ukrainy? Raport NBP

Kim są? Jakie mają potrzeby? Jakie mają plany? Sprawdził to Narodowy Bank Polski. Badanie na próbie 3165 dorosłych uchodźców z Ukrainy przeprowadzono w kwietniu i w maju w 16 województwach. Wzięły w nim udział głównie osoby spotkane przez pracowników terenowych oddziałów banku centralnego w urzędach i miejscach zbiorowego zakwaterowania. Wyniki NBP przedstawił w opublikowanym w piątek obszernym raporcie „Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce”.

Z szacunków NBP wynika, ze na przełomie kwietnia i maja w naszym kraju przebywało około 1,5 miliona uchodźców. Badanie potwierdza, że uchodźcy z Ukrainy to w zdecydowanej większości kobiety i dzieci. 90 proc. wszystkich respondentów stanowiły właśnie kobiety.

Najwięcej badanych – 41 proc. – to osoby w wieku od 30 do 44 lat. 25 proc. to osoby poniżej 29 lat, a 19 proc. jest pomiędzy 45. a 59. rokiem życia. Odsetek osób starszych w wieku 60 plus wyniki 15 proc. Większość uchodźców dotarła do Polski z dziećmi, a 24 proc. samotnie. Połowa z przybyłych zadeklarowała, że ma wykształcenie wyższe.

Sondaż wykazał, że uchodźcy przybyli do Polski ze wszystkich rejonów Ukrainy. Najwięcej – 26 proc. – przyjechało z północnej części kraju, obejmującej m.in. Kijów. Dużo osób uciekło też z południa, a stosunkowo mniej ze wschodniej i zachodniej Ukrainy. Jeśli chodzi o znajomość języka polskiego to 49 proc. respondentów wskazało, że trochę go rozumie, 46 proc. nie zna go wcale, a tylko 5 proc. zna go dobrze.

Ukraińcy chcą pracować

Autorzy raportu wskazują, że choć większość uchodźców stanowią kobiety z dziećmi, którym trudniej będzie podjąć pracę, to z ich deklaracji wynika, że chcą znaleźć zatrudnienie. Około 19 proc. z nich pracowało już w chwili przeprowadzania ankiety a 10 proc. miało obiecane płatne zajęcie.