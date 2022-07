„Wiadomości” wskazały Tuskowi, kogo powinien usunąć z PO. Poszło o wypowiedź Lenza

Materiał autorstwa Marcina Tulickiego rozpoczął się od fragmentu wypowiedzi posła PO Tomasza Lenza, który zasugerował, że jednym z elementów walki z inflacją mogłoby być „zawieszenie czternastek”. Wypowiedź ta wzbudziła wiele kontrowersji, również wśród polityków PO. Zdaniem Tulickiego posłowi PO chodziło o to, że seniorom trzeba „zabrać pieniądze, bo robią za duże zakupy i napędzają inflację”. Później pojawiły się wypowiedzi Donalda Tuska, który zapewniał, że gdyby PO doszło do władzy, to nie będzie zabierać świadczeń. Zostały jednak skwitowane stwierdzeniem, że „trudno w to wierzyć”.

Dalej widzowie mogli usłyszeć, że Tusk ukarał Lenza „za przypływ szczerości”, ale i tak stało się to „na potrzeby” kampanii wyborczej. Jednak autor materiału poszedł o krok dalej. Postanowił bowiem zasugerować Tuskowi, kogo powinien usunąć z PO, gdyby „był konsekwentny”. – W tym środowisku normą jest krytyka programów społecznych PiS – usłyszeli widzowie.

„Wiadomości” przypomniały wypowiedź m.in. Ewy Kopacz o tym, jak PiS „lekką ręką rozdaje miliardy”, Jacka Rostowskiego o tym, że „pieniędzy na obietnice PiS nie ma” i Adama Szejnfelda, że „500 plus to nóż w plecy przyszłych pokoleń”. Później pojawił się Sławomir Nitras, a po nim nagranie ze spotkania z Donaldem Tuskiem i... wideo, jak Michał Szczerba „kokietował” seniorów. Zaś na dowód, że „sympatyzujący z opozycją dziennikarze” również „nie wierzą Tuskowi” cytowano teksty Krytyki Politycznej.

Tusk odciął się od Lenza. „Nie będzie już reprezentował partii”

Przypomnijmy, poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz w czwartek 28 lipca na antenie TVP Info zaprezentował kontrowersyjną receptę na rosnącą inflację. Opozycyjny polityk zaproponował, aby na pewien czas zawiesić wypłaty czternastych emerytur. Wypowiedź Lenza szybko podchwycili przedstawiciele PiS. „Kolejny poseł PO wprost o swoich planach. Tym razem zawieszenie świadczeń dla emerytów. To jest odpowiedź PO a trudne czasy. Zabrać świadczenia najbardziej potrzebującym” – stwierdził rzecznik rządu Piotr Mueller.

Donald Tusk wielokrotnie jednak podkreślał, że gdy jego partia dojdzie do władzy, nie będzie wycofywać wprowadzonych programów społecznych. Szybko również odciął się od wypowiedzi Lenza. – Ona jest co najmniej niefortunna. Nie oddaje stanowiska PO. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, to jest nie tylko moje stanowisko. PO głosowała za czternastymi emeryturami w Sejmie – podkreślił lider PO. – Ja to gwarantuję, że jeśli wygramy wybory, to nie tylko utrzymane zostanie 500+, „trzynastki” i „czternastki”, ale będą bezpieczne, bo inflacja nie będzie zżerała ich wartości z miesiąca na miesiąc. To jest gwarancja i nikt tego postanowienia nie zmieni – zaznaczył.

Czytaj też:

„Wiadomości” TVP o „terroryzowaniu” spotkań z Kaczyńskim. „Tusk dał hasło, po czym zniknął”