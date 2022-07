Polska zgoda na akcesję Szwecji i Finlandii do NATO. Prezydent Duda zrobił ostatni krok

Po tym, jak w życie weszły ustawy uprawniające prezydenta Andrzeja Dudę do podpisania Protokołów do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i Republiki Finlandii do NATO, prezydent zrobił ostateczny krok, oznaczający zgodę Polski na akcesję.

Prezydent ratyfikował protokoły w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

7 lipca Sejm praktycznie jednogłośnie przyjął dwie ustawy: upoważniającą prezydenta do ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji oraz drugą dot. Finlandii. Na posiedzeniu 20 lipca Senat zagłosował w tej sprawie jednogłośnie. W piątek 22 lipca Andrzej Duda w Gdyni na pokładzie fregaty rakietowej ORP Tadeusz Kościuszko uroczyście podpisał ustawy.

Gdy następnego dnia po opublikowaniu podpisanych aktów prawnych w Dzienniku Ustaw, prawo weszło w życie, Andrzej Duda mógł dokonać samej ratyfikacji. Jak w piątek 29 lipca późnym wieczorem w rozmowie z PAP przekazała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, Andrzej Duda już to zrobił.

– Prezydent ratyfikował w piątek protokoły dot. akcesji Szwecji i Finlandii do NATO – powiedziała Paprocka PAP.

Kiedy Finlandia i Szwecja wejdą do NATO?

Pod koniec czerwca podczas szczytu NATO zapadła przełomowa decyzja. Finlandia, Szwecja i Turcja podpisały na szczycie NATO w Madrycie porozumienie o zniesieniu weta Ankary w zamian za zobowiązania dotyczące zwalczania terroryzmu i eksportu broni. Turcja zapowiedziała, że będzie uważnie monitorować realizację porozumienia w celu ratyfikacji ich kandydatur na członkostwo. Prezydent Erdogan podkreślił, że jeżeli obietnice nie zostaną zrealizowane, to Turcja zamrozi akcesję do NATO.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaznaczył, że zgodnie z procedurami oba państwa otrzymają najpierw status państw zaproszonych. Dokumenty akcesyjne muszą zostać ratyfikowane przez wszystkich 30 członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zanim Finlandia i Szwecja będą mogły być chronione przez Artykuł piąty, klauzulę obronną, która mówi, że atak na jednego członka jest atakiem na wszystkich.

Ratyfikacja przez każdego członka prawdopodobnie potrwa nawet rok, ale w międzyczasie Helsinki i Sztokholm mogą już uczestniczyć w spotkaniach NATO i mieć większy dostęp do danych wywiadowczych.

