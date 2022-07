Najnowszy sondaż: PiS wygrywa z dużą przewagą, ale nie ma szans na samodzielne rządy

W sobotę 30 lipca Onet opublikował najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, pewnie wygrałby je PiS. Ale jak informuje Onet, partia Jarosława Kaczyńskiego i tak nie mogłaby liczyć na samodzielne rządy.

Najnowszy sondaż: PiS wygrywa, ale bez szans na samodzielne rządy

Według sondażu wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską, które mogą liczyć na 34,9 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 26,5 proc.

Ostatnie miejsce na podium zajęłaby Polska 2050 Szymona Hołowni. Na tę partię głos chce oddać 11,6 proc. ankietowanych.

Sondaż IBRiS: Do Sejmu weszłoby sześć partii

Zgodnie z sondażem do Sejmu dostałoby się sześć partii. Próg wyborczy oprócz pierwszej trójki przekroczyłaby Lewica z wynikiem 9,5 proc. poparcia, Konfederacja, na którą chce głosować 5,6 proc. wyborców i PSL-Koalicja Polska z poparciem 5,1 proc.

6,8 proc ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos w wyborach.

Jeśli zaś chodzi o deklarowaną frekwencję, to ponad połowa ankietowanych deklaruje, że wzięłaby w wyborach udział, na co składa się 43,1 proc. ankietowanych, którzy twierdzą, że „zdecydowanie” poszliby do urn, a 13,3 proc. — „raczej” oddałoby swój głos.

Niecałe 40 proc. ankietowanych stwierdziło, że w wyborach nie brałoby udziału —„zdecydowanie nie” 23,2 proc., a „raczej nie” — 15,6 proc.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony na zlecenie Onetu 26 lipca metodą telefoniczną oraz standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo. Sondaż wykonano na próbie 1100 osób. Błąd oszacowania 3 proc. Próg ufności 0,95 proc.

