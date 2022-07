Kliczko spotkał się z bohaterką Powstania Warszawskiego. „Wystarczyło kilka minut”

Witalij Kliczko, Hanna Gronkiewicz-Waltz i prof. Andrzej Rottermund zostali honorowymi obywatelami Warszawy. Wyróżnienia wręczono podczas niedzielnej uroczystej sesji rady miasta. W imieniu mera Kijowa, wyróżnienie odebrał jego brat Wołodymyr.

Witalij Kliczko honorowym obywatelem Warszawy

Podczas sesji rady miasta wyświetlono wcześniej przygotowane nagranie z podziękowaniami Witalija Kliczko. Mer Kijowa podkreślił, że Ukraina dziś nie tylko broni własnej niepodległości, ale i demokracji całej Europy.

– Zwyciężymy, bo od tego zależy przyszłość Europy i całego demokratycznego świata – mówił mer na nagraniu. Kliczko przypomniał też, że ponad milion Ukraińców znalazło schronienie w Polsce, a Warszawa stała się międzynarodowym centrum pomocy Ukrainie.

Samo wyróżnienie na scenie odebrał brat mera, pięściarz Wołodymyr Kliczko.

– Dobrze wiecie jako Polacy, jako warszawianie co to wojna. Macie podobną historię do naszej, przeżyliście najazd i okupację hitlerowską, następnie staliście się tak jakby częścią imperium sowieckiego. Dlatego dobrze rozumiecie, jakie odczucia mamy my w czasie tej wojny – mówił bokser, podkreślając, że przyznanie tytułu honorowego obywatelstwa dla jego brata nie jest jedynie zaszczytem dla niego, ale dla wszystkich Ukraińców. – Ukraina jest sojusznikiem Polski tak samo, jak Polska jest sojusznikiem Ukrainy. Trzeba o tym pamiętać – podkreślił.

Kliczko do Wandy Traczyk-Stawskiej: Jest Pani moją idolką

Na uroczystej sesji obecna była również inna honorowa obywatelka Warszawy, weteranka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska. Dzięki temu doszło do szczególnego spotkania, z którego nagranie na swoim Twitterze zamieścił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

twitter

– Całym sercem jesteśmy z wami – mówi na nagraniu Traczyk-Stawska. – Jestem żołnierzem i pełnię służbę i chce wam powiedzieć o tym, co wszyscy czujemy. Że codziennie widzimy Warszawę w Powstaniu, która nie dostała pomocy. I myślimy o was. I wołamy: dajcie broń jak najszybciej. Wszystkiego dobrego dla was – mówiła weteranka.

Kliczko spytał ją o wiek, a gdy usłyszał odpowiedź, był pod wrażeniem. – Jest pani moją idolką. Dosłownie nie przestaje pani uderzać, działać – mówił ukraiński pięściarz. – Dziękuję, jestem tylko żołnierzem Powstania, który jeszcze żyje – odparła Traczyk–Stawska – Wszystkiego dobrego dla was. Zwycięstwa! – dodała.

„Spotkanie Wołodymyra Kliczko z Bohaterką Powstania Warszawskiego. Wystarczyło kilka minut rozmowy, żeby nasz gość powiedział o Pani Wandzie Traczyk Stawskiej, że jest jego idolką” – napisał Trzaskowski na Twitterze. „Pani Wanda z całego serca wspiera walczących o swoją wolność i europejską przyszłość Ukraińców” – dodał prezydent Warszawy.