Prezes NBP udzielił kontrowersyjnego wywiadu. Mówi o niemieckim planie obalenia rządu. „Jak komuniści”

W internecie ukazała się zapowiedź wywiadu z Adamem Glapiński, który ukaże się w najnowszym numerze prawicowego tygodnika „Sieci”. Prezes Narodowego Banku Polskiego oskarża Donalda Tuska o realizację „niemieckiego planu”. Odnosi się przy tym do zapowiedzi Tuska, który mówił, że po dojściu opozycji do władzy obecny prezes NBP zostanie usunięty.

Glapiński: To nie są patrioci, to konformiści

W wywiadzie prezes NBP mówi o „świadomej próbie tworzenia atmosfery anarchii, chaosu, że coś się wali, że kryzys nas przewróci”.

– Zastanawiałem się, dlaczego Donald Tusk zaatakował mnie i Narodowy Bank Polski. […] zrozumiałem, że […] szkodliwy dla Polski atak na bank centralny musi mieć jakieś głębsze przesłanie, jakiś plan. I tu chodzi o zrealizowanie niemieckiego planu – obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości, ustanowienia jakiegoś „rządu Tuska” (bo niekoniecznie on musi być premierem) i wprowadzenia nas do strefy ERM II, czyli związania złotego z euro trwałym kursem, co byłoby przedsionkiem do wprowadzenia euro – mówi Glapiński, cytowany w zapowiedzi wywiadu na portalu tygodnika „Sieci” – W oficjalnym programie nowego rządu niemieckiego jest przecież budowa państwa europejskiego. Coś musi być pierwszym elementem tego planu. To przełamanie oporu Polski – twierdzi prezes NBP.

Glapiński uważa, że niektórzy walczą o realizację obcych interesów.

– Polacy realizujący plany obcych państw kosztem Polaków: ich poziomu życia, bezpieczeństwa, niepodległości. To nie są patrioci, to konformiści. Tak jak przed laty komuniści w Polsce – uważa prezes NBP. – To dziś elity Platformy Obywatelskiej, ta reprezentacja w Parlamencie Europejskim to często pierwsi sekretarze komunistycznego PZPR będącego agenturą sowiecką w Polsce […]. Polscy komuniści zawsze byli wynarodowieni, zawsze służyli komuś silniejszemu, dziś odnaleźli nowego protektora w oligarchii unijnej pod wodzą Niemiec – dodaje.

Profil NBP promuje kontrowersyjny wywiad

Informacja o wywiadzie wraz z jego fragmentem pojawiła się na oficjalnym profilu Biura Prasowego NBP na Twitterze.

„»Sieci«: Prezes NBP ujawnia: Tak chcą obalić rząd i polskiego złotego. »(…)To dzieje się teraz i tutaj. Obalić rząd, wprowadzić Polskę do strefy euro, podpisać się pod pomysłem państwa europejskiego. Taki jest ich plan«” – czytamy.

Do wpisu dołączono też okładkę tygodnika.

twitter



Czytaj też:

Hanna Gronkiewicz-Waltz z tytułem Honorowego Obywatela Warszawy. „Ta kobieta nie ma wstydu”