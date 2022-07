Nowy raport brytyjskiego wywiadu poświęcono Białorusi i Łukaszence. „Niemal całkowicie zależny”

W codziennej aktualizacji wywiadowczej z 31 lipca dotyczącej wojny w Ukrainie brytyjski resort obrony zwrócił uwagę na Białoruś i zależność jej przywódcy Aleksandra Łukaszenki od Rosji. Przypomniano o wystrzeleniu z terytorium Białorusi na Ukrainę 20 posciku, co miało miejsce w miniony czwartek.

Najnowszy raport brytyjskiego wywiadu o Łukaszence. „Niemal całkowicie zależny”

„28 lipca 2022 r. Rosja wystrzeliła co najmniej 20 pocisków na północną Ukrainę z terytorium Białorusi. Wynika to z wykorzystania przez Rosję białoruskiego terytorium do rozpoczęcia głównych działań podczas nieudanej próby zdobycia Kijowa w lutym” – czytamy w opublikowanym na Twitterze raporcie.

Brytyjczycy wskazują też na inne działania Łukaszenki świadczące o wzmocnieniu się groźnych tendencji.

„Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podtrzymuje stanowisko Moskwy w sprawie konfliktu na Ukrainie, oświadczając 21 lipca, że Ukraina musi zaakceptować rosyjskie żądania zakończenia wojny” – czytamy. „Jego reżim stał się coraz bardziej autorytarny, wraz z rozszerzeniem kary śmierci za »przygotowywanie aktów terrorystycznych«. Jego narastające i bezpodstawne oskarżenia w sprawie rzekomych zachodnich planów wobec Białorusi i Ukrainy wskazują, że prawdopodobniestał się on niemal całkowicie zależny od Rosji” – twierdzą Brytyjczycy.

Podobnego zdania jest białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz. – Łukaszenka stracił zdolność samodzielnego funkcjonowania w polityce krajowej i zagranicznej i nie istnieje bez Władimira Putina – mówi Michalewicz cytowany przez portal gazeta.pl. Jego zdaniem obecnie Łukaszenka nie może sobie już nawet pozwolić na udawanie, że jest samodzielny.

