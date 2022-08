Posłowie KO i PiS starli się o reparacje na antenie TVP Info. „To jest skandal. Podłe stwierdzenie”

Pod koniec programu „W pełnym świetle” na antenie TVP Info, prowadząca program Ewa Bugała chciała zmienić temat dopłat do węgla i postulowanych przez opozycję dopłat do innych źródeł energii oraz problemów z zakontraktowaniem węgla i gazu na temat reparacji wojennych.

Starcie na antenie TVP Info, prowadzącą przywołała posła KO do porządku

Jednak poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej dopytywał jeszcze posła Piotra Kaletę z PiS o to, jak dużo gazu z Norwegii zakontraktował PiS do gazociągu Baltic Pipe.

– Panie pośle, pan nie prowadzi tu programu – oburzyła się prowadząca. – Przywołuję pana do porządku. Ja zadaję w tym momencie pytanie o reparacje wojenne – dodała.

– Ale to ważne pytanie. Rozmawiamy o gazie… – zaczął Napieralski.

– Już zakończyliśmy ten temat – przerwała Bugała. – Czy polska powinna domagać się reparacji wojennych od Niemiec? Bo pierwszego września ma być gotowa pierwsza część raportu – pytała prowadząca.

Opublikowanie raportu w połowie lipca zapowiedział Jarosław Kaczyński. Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który w zeszłej kadencji Sejmu (czyli do 2019 roku, bo w tej kadencji zespół nie powstał) stał na czele Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, zapowiedział, ze prezes PiS ujawni kwotę reparacji 1 września.

– Ale ten raport miał być gotowy i rok temu 1 września, i dwa lata temu. Jak będzie gotowy, to zobaczymy, to się będę miał do czego odnosić – stwierdził Napieralski. – N a razie są jakieś pokrzykiwania posła Mularczyka, na tym się kończy. Niech PiS da materiał, to będziemy dyskutować – dodał.

„Reparacje, chłopie, reparacje”

Poseł KO ocenił, że „PiS wszędzie szuka wrogów, również w Niemczech, to niech podgrzewa”.

– To jest skandal, co pan mówi. To jest zwykłe bezczelne, podłe stwierdzenie – stwierdził Kaleta. – Jeśli nie podchodzi pan do tego nawet nie tyle w kwestiach finansowych, co kwestie moralne i historyczne. I pan będzie tutaj spłycał ten temat, biorąc pod uwagę, jakie cierpienia przeżywali nasi obywatele. A pan mówi, ze o jest kwestia, że szukamy wrogów w Niemczech. Oni na kolanach w zębach powinni nam te pieniądze przynieść, żeby jeszcze nas przepraszać.

– Ale ja nie spłycam – podkreślił Napieralski. – Niech przyniosą, zobaczymy, czy pan to załatwi – podkreślił. – Każdy jeden polityk, który przyjeżdża do Polski z Niemiec, powinien na kolanach przeprosić za to dziadostwo, za te morderstwa, które nam zrobili – mówił Kaleta.

Napieralski stwierdził, że „był kanclerz, który na kolanach przeprosił”, mając prawdopodobnie na myśli uklękniecie Willy’ego Brandta pod pomnikiem Bohaterów Getta podczas pierwszej oficjalnej wizyty kanclerza Niemiec Zachodnich w powojennej Polsce w Warszawie w 1970 roku. – No był, wie pan, że był? – dopytywał Kaletę.

– No dobrze, ale musi iść za tym konkretne wynagrodzenie – stwierdził poseł PiS. – To jest polityczna zagrywka tak naprawdę pana posła – stwierdził Napieralski. – Widać, że im notowania spadają, więc szukają wrogów – dodał.

– Polityczna zagrywka? Uchowaj Panie Boże – odparł Kaleta. – Jestem przekonany, że gdybyście przejęli władzę, to pierwszą rzecz, którą zrobicie, to ucięcie tematu reparacji. To jest wasz styl myślenia – zarzucił poseł PiS.

– Zobaczymy, czy załatwią te reparacje. PiS obiecuje milion rzeczy… – zaczął poseł KO. – To się panie włącz w tę dyskusję, razem z waszą partią polityczną i powiedzcie Niemcom, że będziemy popierać propozycję polskiego rządu, żeby reparacje były – stwierdził Kaleta. – Zrobicie to, czy jesteście za ciency na to? – dodał.

– Ale to my rządzimy, czy wy rządzicie? – odparł Napieralski. – Włączyliśmy się z poprawką, żeby się dopłacić do gazu… – zaczął Napieralski – Ale co ma piernik teraz do wiatraka, chłopie. No na miły Bóg – podkreślił.

Gdy Napieralski znów próbował wrócić do tematu gazu, Kaleta stwierdził „No, ale reparacje, chłopie, reparacje”. Bugała już nie dała odnieść się Napieralskiemu, bo ze względu na upłynięcie czasu, zakończyła program.

