Uwaga na konta siejące dezinformację. Tak antyszczepionkowe konta powielają rosyjską propagandę

Badanie przeprowadzone przez Network Contagion Research Institute (NCRI), które cytuje „The Guardian”, wykazało, że konta na Twitterze promujące do tej pory antyszczepionkowe teorie teraz coraz częściej rozpowszechniają dezinformację na temat globalnego kryzysu żywnościowego wywołanego przez inwazję Rosji na Ukrainę. Coraz mocniej promują one przekaz, że to kraje zachodnie są odpowiedzialne za przerwanie eksportu pszenicy, jęczmienia i kukurydzy z Ukrainy.

„The Guardian” zwraca uwagę, że w ostatnich tygodniach te same oskarżenia wysuwał Kreml, upatrując winy za spowolnienie eksportu zboża w sankcjach nałożonych na Rosję przez Zachód. Tymczasem to Rosja zablokowała ukraińskie porty, co uniemożliwiło eksport dziesiątek milionów ton zboża. Według ONZ, z powodu działań Rosji aż 49 milionów ludzi na świecie może doznać głodu.

Konta antyszczepionkowe teraz straszą kryzysem żywnościowym

Za siejącymi dezinformację kontami stoją m.in. wpływowe osoby powiązane z ekstremistycznym ruchem spiskowym QAnon, którego zwolennicy uważają, że były prezydent USA Donald Trump prowadzi wojnę z tzw. „głębokim państwem”. Według NCRI konta te często łączą rosnącą niepewność związaną z kryzysem żywnościowym z „intrygą mrocznych, często żydowskich elit, chcących doprowadzić do «Nowego Porządku Świata»”, a nie z rosyjską inwazją na Ukrainę. Badacze podkreślają też, że „QAnon znacznie nakłada się z innymi antyszczepionkowcm i spiskowymi społecznościami”.

Badacze ostrzegają

„Jeśli niepewność żywnościowa będzie nadal rosła, spodziewamy się, że aktorzy dezinformacji, od rosyjskich mediów państwowych po społeczności spiskowe na Telegramie, wykorzystają sytuację do zasiania narracji mających na celu zasianie nieufności” – przestrzegł Alex Goldenberg, główny analityk NCRI.