Lider Al-Kaidy zlikwidowany w ataku z drona. Biden: Sprawiedliwość została wymierzona

Prezydent w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego Joe Biden potwierdził informację o zabiciu szefa Al-Kaidy Ajmana al Zawahiriego. O „udanej operacji antyterrorystycznej” przeprowadzonej w weekend przez CIA poinformowały wcześniej w poniedziałek amerykańskie media.

Lider Al-Kaidy zabity w stolicy Afganistanu. „Sprawiedliwość została wymierzona”

Ajman al Zawahiri podczas ataku ukrywał się w stolicy Afganistanu Kabulu. Został zabity w wysoko precyzyjnym ataku przy użyciu wystrzelonych z dronów dwóch rakiet Hellfire w sobotę 30 lipca.

– W sobotę na mój rozkaz Stany Zjednoczone przeprowadziły w Kabulu w Afganistanie nalot, w którym zginął lider al Kaidy Ajman al Zawahiri – mówił prezydent USA w poniedziałkowym wystąpieniu. – Zatwierdziłem precyzyjne uderzenie, które usunęło go z pola bitwy raz na zawsze – dodał.

W ataku mieli nie zginąć żadni cywile. Atak miał celowo nie obejmować córki terrorysty i jej dzieci, którzy pozostawali w kryjówce.

Biden przypomniał, że pochodzący z Egiptu Ajman al Zawahiri był jednym z organizatorów zamachów terrorystycznych 11 września. Za czasów przywództwa Osamy bin Ladena, był prawą ręką szefa Al-Kaidy i jej głównym ideologiem. Po śmierci bin Ladena sam stał się przywódca tej grupy terrorystycznej.

– Przez dziesięciolecia był inicjatorem ataków na Amerykanów – mówił Biden. – Teraz sprawiedliwość została wymierzona i tego przywódcy terrorystów już nie ma. Ludzie na całym świecie nie muszą już bać się okrutnego i zdeterminowanego zabójcy – dodał.

Amerykański prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone nadal pokazują „determinację i zdolność do obrony narodu amerykańskiego przed tymi, którzy chcą im wyrządzić krzywdę”. – Bez względu na to, jak długo to zajmie, bez względu na to, gdzie się ukrywasz, jeśli jesteś zagrożeniem dla naszego narodu, Stany Zjednoczone znajdą cię i zlikwidują – mówił Biden.

Ajman al Zawahiri ukrywał się w Kabulu. „Talibowie byli świadomi”

Amerykański przywódca odniósł się również do chaotycznego wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu w zeszłym roku.

– Po 20 latach wojny Stany Zjednoczone nie potrzebują już tysięcy butów na afgańskiej ziemi, aby chronić Amerykę przed terrorystami, którzy chcą nam zaszkodzić. Obiecałem narodowi amerykańskiemu, że będziemy nadal prowadzić skuteczne operacje antyterrorystyczne w Afganistanie i poza nim. Właśnie to zrobiliśmy – podkreślił.

Jednocześnie amerykański urzędnik, z którym rozmawiało CNN, podkreśla, że wysocy rangą Talibowie byli świadomi obecności Zawahiriego w okolicy. Ma to stanowić „wyraźne naruszenie porozumienia z Doha”. Talibowie niejednokrotnie zapewniali, że nie będą umożliwiali ukrywania się na swoim terenie zagranicznych terrorystów.

Stany Zjednoczone nie zaalarmowały talibów przed sobotnim atakiem. Po ataku talibowie ograniczyli dostęp do zbombardowanej kryjówki lidera Al.-Kaidy i szybko przenieśli członków jego rodziny, w tym córki i jej dzieci w inne miejsce.

