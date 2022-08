Nancy Pelosi ma odwiedzić Tajwan. Armia wydała oświadczenie, mówi o zagrożeniu ze strony Chin

Od kilku dni, jednym z głośniejszych tematów w polityce międzynarodowej jest potencjalna wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych na Tajwanie. Nancy Pelosi odwiedza właśnie wiele azjatyckich krajów. Nieuwzględniona w oficjalnym planie podróży Pelosi wizyta na Tajwanie według nieoficjalnych informacji ma się odbyć, pomimo że Chiny uważają ten ruch za poważną prowokację.

Co z wizytą Nancy Pelosi na Tajwanie? Armia wydała oświadczenie

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby pytany w poniedziałek kilkakrotnie o potencjalną wizytę Pelosi na Tajwanie, nie chciał jej potwierdzić. Jednak zapytany przez reportera, czy Spikerka Izby Reprezentanów może być zagrożona atakiem z Chin, zapewnił, że rząd zapewni jej ochronę. – Zamierzamy zapewnić jej bezpieczną wizytę, ponieważ to jest nasza odpowiedzialność – podkreślał.

Do sprawy we wtorek 2 sierpnia odniosło się również tajwańskie ministerstwo obrony. Armia oświadczyła, że jest „zdeterminowana, zdolna i pewna siebie” w kontekście ochrony wyspy przed zwiększonymi zagrożeniami ze strony Chin w związku z potencjalną wizytą na wyspie Nancy Pelosi.

„Przygotowujemy różne plany, a odpowiednie oddziały zostaną wysłane do reagowania zgodnie z przepisami dotyczącymi reagowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniami ze strony wroga” – powiedział minister obrony Taipei w oświadczeniu.

Wizyta Pelosi na Tajwanie

Tajwańska urzędniczka przekazała CNN, że Pelosi ma pozostać na Tajwanie na noc. Nie jest jasne, kiedy dokładnie Pelosi wyląduje w Tajpej. Urzędnik USA dodał z kolei, że urzędnicy Departamentu Obrony pracują przez całą dobę nad monitorowaniem wszelkich chińskich ruchów w regionie i zapewnieniem planu zapewnienia jej bezpieczeństwa – dodaje CNN.

Kwestia Tajwanu – samorządnej wyspy, którą Chiny uważają za część swojego terytorium – pozostaje jedną z najbardziej spornych. Prezydent Joe Biden i jego chiński odpowiednik Xi Jinping omówili to szczegółowo podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej trwającej dwie godziny i 17 minut. – Kwestia Tajwanu jest najbardziej drażliwą, kluczową w stosunkach chińsko-amerykańskich – powiedział ambasador Chin w USA Qin Gang na Aspen Security Forum w lipcu.

Biden mówił w zeszłym miesiącu, że amerykańskie wojsko sprzeciwiało się wizycie Pelosi na Tajwanie. Biały Dom przekazał natomiast, że to od spikera Izby zależy, dokąd się udaje, i że ma niewiele do powiedzenia w kwestii jej decyzji.

Chiny „nie rozumieją” sytuacji w USA?

Urzędnicy administracji obawiają się, że podróż Pelosi następuje w szczególnie napiętym momencie, ponieważ oczekuje się, że Xi będzie ubiegał się o trzecią kadencję na nadchodzącym kongresie Chińskiej Partii Komunistycznej. Urzędnicy uważają również, że chińscy przywódcy nie do końca rozumieją sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych, co prowadzi do nieporozumień odnośnie ewentualnej wizyty Pelosi. Urzędnicy twierdzą, że Chiny mogą mylić wizytę Pelosi z oficjalną wizytą administracji, ponieważ ona i Biden są demokratami.

Pelosi od dawna jest krytykiem Komunistycznej Partii Chin. Spotkała się z dysydentami prodemokratycznymi i Dalajlamą – duchowym przywódcą Tybetańczyków na wygnaniu, który pozostaje cierniem w boku chińskiego rządu. W 1991 roku Pelosi rozwinął czarno-biały sztandar na placu Tiananmen w Pekinie, aby upamiętnić ofiary masakry z 1989 roku, który mówił: „Tym, którzy zginęli za demokrację”. W ostatnich latach wyrażała poparcie dla prodemokratycznych protestów w Hongkongu.

