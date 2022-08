Szef MSZ o największych sukcesach Polski na Ukrainie. „Za to są najbardziej wdzięczni”

Minister Rau do Kijowa pojechał nie tylko jako szef polskiej dyplomacji, ale także jako przewodniczący OBWE. Obecnie to Polska sprawuje bowiem przewodnictwo w tej organizacji. Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami podsumował swoje osiągnięcia na Ukrainie. – Rozmowy przebiegały w serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, mimo toczących się działań wojennych. Jeśli chodzi o kwestie bilateralne to moi rozmówcy zaczynali każde spotkanie od wyrażenia wdzięczności dla polskiego społeczeństwa, polskiego rządu. Wymieniali w tym kontekście obecność Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce – przekazał szef resortu.

– Mówiliśmy także o planach naszych naszych ukraińskich gości. Władze Ukrainy nie kryły zainteresowania ich powrotem. Wskazywano, że Ukraina przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego i bardzo liczy na obecność tych dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia miejsc swojego zamieszkania – dodawał.



– W sprawach dwustronnych oczywiście mówiliśmy o pomocy Polski dla walczącej Ukrainy: pomocy materialnej, humanitarnej, a także tej w polityce zagranicznej. A jeśli chodzi o OBWE, to z satysfakcją muszę powiedzieć, że zapadła decyzja o kontynuowaniu obecności OBWE w Kijowie. Mówiąc najkrócej flaga OBWE będzie powiewać nad Kijowem wbrew intencjom Rosji, która nie zgodziła się na przedłużenie mandatu dwóch jednostek OBWE na Ukrainie stanowisko Rosji było kategoryczne, nie można było zapewnić tej obecności – prawnie i finansowo to było niemożliwe. Znaleźliśmy rozwiązanie, mamy porozumienie z władzami Ukrainy w tej kwestii, także z tego jestem bardzo zadowolony – mówił Rau.

Rau: Widać zmęczenie, ale i determinację społeczeństwa ukraińskiego



– Widać z jednej strony zmęczenie, a z drugiej determinację społeczeństwa ukraińskiego. To jest widoczne na każdym kroku., Kijów stara się żyć normalnym życiem, dużo instytucji pracuje normalnie. Dużo osób spotkać można w restauracjach, kawiarniach jak przed wojną. A obecność wojny jest wyraźna, wystarczy zobaczyć stosownie zabezpieczone budynki użyteczności publicznej. Jest więcej osób z długą bronią na ulicach, przypominają o wojnie także alarmy lotnicze – zwracał uwagę szef polskiego MSZ.

Rau: Tu Polacy mają największe sukcesy

Ze strony Polski Ukraińcy potrzebują dalej tego samego: wsparcia humanitarnego, gospodarczego, materialnego, sprzętu wojskowego, to zrozumiałe. Bardzo też potrzebują zrozumienia ich sytuacji i za to najbardziej są wdzięczni. Zrozumienia tego, na co mogą się zgodzić i na co nie mogą się zgodzić. Zrozumienia ich tożsamości w bardzo trudnej dla nich sytuacji. Myślę, ze tu Polacy mają największe sukcesy. Najlepiej ich rozumiemy w tych sprawach dla nich absolutnie fundamentalnych – podkreślił Zbigniew Rau.







