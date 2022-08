„Wyprowadzenie” Glapińskiego i „odkucie” Przyłębskiej od fotela. Jak wyborcy różnych partii oceniają słowa Tuska?

Przypomnijmy. Podczas konwencji PO w Radomiu 2 lipca szef PO stwierdził, że prezes NBP jest „niekompetentny, nieprzyzwoity oraz nielegalny”. – Nie będzie ani jednego dnia dłużej prezesem NBP i nie trzeba będzie ustawy – mówił wtedy Tusk.

Polityk nawiązał do opinii prawnych, według których powołanie Glapińskiego na kolejną kadencję było niezgodne z prawem. – Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP. Ja to zrobię, ja to wam gwarantuję – podkreślił. W połowie lipca szef Narodowego Banku Polskiego zapowiedział, że złoży zawiadomienie do prokuratury ws. słów Tuska oraz Tomasza Siemoniaka na swój temat. Siemoniak dopytywany o wypowiedź lidera PO w „Faktach po Faktach” mówił: „Przyjadą silni ludzie i go przekonają do tego, że nie jest prezesem Narodowego Banku Polskiego”.

Lider PO wypowiedział się też na temat prezes TK Julii Przyłębskiej w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. – Jest więc możliwe przywrócenie stanu sprzed czasu, kiedy łamano prawo, bez konieczności pisania nowych ustaw. I oczywiście do tego potrzebna jest i wyobraźnia, i determinacja, odwaga i siła – mówił Tusk. – Jak się pani Przyłębska przykuje do fotela, to co? – pytała dziennikarka. – To trzeba odkuć. Po prostu – ocenił przewodniczący PO.

W sondażu zapytano o to, „jak ocenia Pani/Pan zapowiedzi Donalda Tuska o stosowaniu rozwiązań siłowych (w tym siły fizycznej) wobec prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. 41 proc. ankietowanych oceniło te słowa negatywnie, z czego 25 proc. zdecydowanie negatywnie. 22 proc. respondentów oceniło je pozytywnie, z czego 11 proc. zdecydowanie pozytywnie. 37 proc. ankietowanych wybrało opcję „trudno powiedzieć”. 78 proc. wyborców PiS oceniło podobną zapowiedź negatywnie, zaś 58 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej – pozytywnie. Wśród wyborców Polski 2050 oceny były zbliżone (35 proc. pozytywnie, 31 proc. negatwywnie).

Słowa Tuska na temat prezesa NBP. Oceny wśród wyborców PiS i KO

Kolejne pytanie dotyczyło wypowiedzi lidera PO na temat prezesa NBP. Brzmiało ono: „jak ocena Pani/Pan zapowiedzi Donalda Tuska o stosowaniu rozwiązań siłowych (w tym siły fizycznej) wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego”. Wyniki były zbliżone. 41 proc. ankietowanych oceniło tę wypowiedź negatywnie, z czego 26 proc. zdecydowanie negatywnie. 27 proc. respondentów oceniło taką zapowiedź pozytywnie. 32 proc. osób wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

Wyniki różniły się wśród wyborców PiS i KO. 82 proc. wyborców partii rządzącej odniosło się do tej zapowiedzi negatywnie, a tylko 10 proc. pozytywnie. 61 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej odniosło się do słów Tuska pozytywnie, zaś 12 proc. negatywnie. 42 proc. popierających Polskę 2050 wyraziło pozytywną opinię na ten temat, zaś 26 proc. negatywną.

