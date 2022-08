Senat powołał nowego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Za głosowało 56 senatorów, 40 było przeciwko, a 3 osoby wstrzymały się od głosu.

„Prof. Tadeusz Kowalski jest medioznawcą związanym z Uniwersytetem Warszawskim, autorem licznych publikacji na tematy medialne, pracował przy pierwszym projekcie ustawy o radiofonii i telewizji. Był także członkiem rad nadzorczych i programowych TVP i ekspertem Rady Europy” – informuje Senat RP na Twitterze.

„Od 1995 r. do 1997 r. był ekspertem KRRiT, następnie od 1995 r. do 2004 r. ekspertem w Radzie Europy w zespołach do spraw pluralizmu mediów, koncentracji mediów oraz rozwoju nowych technologii informacyjnych (przygotował raport na temat koncentracji prasy w krajach Unii Europejskiej)” – czytamy na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Koniec kadencji obecnej KRRiT

We wrześniu tego roku upływa 6-letnia kadencja obecnej KRRiT. Obecnie zasiadający w tym gremium Witold Kołodziejski, Teresa Bochwic, Elżbieta Więcławska-Sauk, Janusz Kawecki, Andrzej Sabatowski nie będą mogli być wybrani na kolejną pełną kadencję.



Prof. Kowalski otwarcie krytykował partię rządzącą w zakresie jej wpływu na media publiczne. –To nie jest dziennikarstwo, tylko praca funkcjonariuszy aparatu partyjnej propagandy, która niczym się nie różni od państwowych mediów w Rosji – mówił w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów o sposobie, w jaki „Wiadomości” TVP portretują Donalda Tuska – W tzw. audycjach informacyjnych TVP pokazuje się fałszywy obraz rzeczywistości. To świat dla wyznawców, a nie ludzi poszukujących prawdy, wiedzy i rzetelnej informacji - dodał.

