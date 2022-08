Konfederacja chwali się sukcesem w sporze z Facebookiem. Sąd wydał zarządzenie

O małym sukcesie Konfederacji w starciu z gigantem mediów społecznościowych poinformowali poseł Jakub Kulesza oraz Michał Wawer, wiceprezes Ruchu Narodowego. Przekazali, że w tym tygodniu złożyli w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Facebookowi i wyjaśnili, dlaczego dopiero teraz – pół roku po zablokowaniu strony internetowej Konfederacji.

– Możemy wreszcie ujawnić, że przez ostatnie miesiące, również przed Sądem Okręgowym w Warszawie, toczyło się przedprocesowe postępowanie zabezpieczające i w tym postępowaniu odnieśliśmy sukces. Sąd wydał zarządzenie, że do czasu rozstrzygnięcia właściwego procesu Facebook ma zakaz ograniczania wyświetleń Konfederacji w swoim portalu – mówił Wawer.

Konfederacja mówi o „epokowym” orzeczeniu sądu

– To orzeczenie sądu jest epokowe, jest dla nas kluczowe, ale oczywiście to dopiero pierwsza wygrana bitwa. Większym wyzwaniem od uzyskania takiego orzeczenia jest wyegzekwowanie go. My z naszej strony zrobimy oczywiście wszystko, co możliwe, żeby ta egzekucja była skuteczna, natomiast główna rola tutaj w tej chwili spoczywa w rękach polskich sądów i polskich władz państwowych. Tu stoczy się bitwa o to, czy państwo polskie jest w stanie wyegzekwować rzeczywiście orzeczenie sądowe, czy skończy się na tym, że będzie nieskuteczna egzekucja, niewielka grzywna lub też całkowite zignorowanie zarządzenia – tłumaczył członek Konfederacji.

Ugrupowanie zapowiedziało, że w najbliższym czasie będzie działać dwutorowo. Z jednej strony zamierza kontynuować proces sądowy, gdzie zamierza walczyć o trwałe rozwiązania. Z drugiej będzie postępowanie egzekucyjne, polegające na odzyskaniu przez Konfederację swojego profilu na Facebooku. Politycy podczas konferencji prasowej podkreślali jednak, że ich walka ma znacznie szerszy zasięg.

Wawer: Czy Polska to neokolonia czy poważne państwo?

– Znaczenie tego procesu wykracza daleko poza interes Konfederacji. W tym procesie będzie się rozstrzygało, czy przez kolejne lata o prawie do zabierania głosu w Internecie będą decydowały międzynarodowe korporacje. Czy Polska to neokolonia czy poważne państwo – mówił Wawer.

– Od losów tego procesu może zależeć kształt całej polskiej sceny politycznej, przebieg wszystkich kampanii wyborczych. Zwracam się do wszystkich Polaków, którym leży na sercu, żeby demokracja w Polsce rzeczywiście funkcjonowała: wesprzyjcie nas w tej walce! – dodawał.

Czytaj też:

Konfederacja założyła nowy profil na Facebooku. To nie oznacza jednak kapitulacji