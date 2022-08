Skecz kabaretu Neo-Nówka dotarł nawet do Senatu. Nawiązał do niego wicemarszałek

Kabaret Neo-Nówka zaprezentował budzący kontrowersje skecz „Wigilia 2022” w sobotę podczas Festiwalu Kabaretu w Koszalinie, a wydarzenie było transmitowane przez Telewizję Polsat. Widzowie zobaczyli rozmowę dziadka, ojca i syna przy świątecznym stole, która szybko zeszła na tematy polityczne. Nie zabrało ostrej krytyki obecnego rządu, wyborców PiS i Telewizji Publicznej. Mowa była m.in. o „wywaleniu 70 mln na wybory kopertowe”, „tępej propagandzie w TVP”, czy „Ostrołęce, CPK, Turowie i innych przewałkach”. Artyści udostępnili skecz na Youtube'ie, gdzie obejrzano go już prawie 5 mln razy.

Kontrowersyjny skecz kabaretu Neo-Nówka

„Nowa wersja skeczu «Wigilia» jest już dostępna na naszym kanale YT. Wiemy, że nie wszyscy zrozumieją przesłanie tego skeczu i wywoła on skrajne emocje. Jednak nie możemy udawać, że nic się nie dzieje” – napisali komicy na Facebooku.

Występ rozgrzał internautów. Komentowali go też publicyści i politycy.Z kolei w środę nawiązał do niego wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w czasie debaty na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Michał Kamiński w Senacie: Wy robicie nieporównanie większy kabaret

– Myślałem, że wasza nienawiść do kabaretu bierze się po prostu z braku poczucia humoru, który – jak wiemy – jest niezbędnym elementem również inteligencji. Ale wasza nienawiść do kabaretu bierze się po prostu z niechęci do konkurencji. Wy robicie nieporównanie większy kabaret z Rzeczpospolitej niż najlepsi kabareciarze – powiedział polityk PSL – Koalicji Polskiej, zwracając się do senatorów PiS.

– Bo jeżeli siedzący tutaj, proszący nas o 50 miliardów na lotnisko, minister (wiceminister Marcin Horała – red.) wrócił do nas świeżo z festynu w swoim okręgu wyborczym, który organizuje po to, by opowiadać o tym lotnisku, to to jest rząd festynu i kabaretu, ale na pewno nie budowy niczego konkretnego – stwierdził Kamiński.

Czytaj też:

Bartosz Arłukowicz: Spotykam wyborców wściekłych na PiS. Ich złość kieruje się przeciwko Kaczyńskiemu