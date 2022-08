16-latek wygrał w sądzie z o. Rydzkiem. Fundacja Lux Veritatis ma udzielić informacji publicznej

Nastolatek chciał dowiedzieć się od toruńskiej fundacji, jakie instytucje i spółki Skarbu Państwa oraz w jaki sposób przekazywały jej wsparcie finansowe. Chłopak wysłał mailem wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Otrzymał jednak wyrywkową odpowiedź, co go nie zadowoliło. – Dlatego razem z moim prawnikiem wysłaliśmy ponaglenia do odesłania reszty dokumentów. Otrzymaliśmy odpowiedź, że reszta z nich nie jest ważna i według nich nie kwalifikuje się jako informacja publiczna, bo „nie jest to informacja użyteczna dla społeczeństwa” – powiedział Maciej Rauhut w rozmowie z noizz.pl.

16-latek wygrał z sądzie z o. Rydzykiem

„Rydzyk ma udzielić mi zaległej informacji. Jeśli tego nie zrobi, sprawa zostanie skierowana do prokuratury. Musi też pokryć koszty postępowania” – poinformował chłopak na Instagramie. Zapowiedział też, że jeśli tylko dostanie informacje, to jest udostępni.

Nastolatek podkreślił w rozmowie z noizz.pl, że przed sądem wspierał go prawnik Adam Kuczyński z Watchdog Polska. Wcześniej organizacja wygrała już sprawę dostęp do informacji publicznej z Lux Veritatis. Sąd skazał członkinię zarządu fundacji Lidię Kochanowicz-Mańk na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok za to, że nie fundacja nie udostępniła informacji o jej wydatkach finansowanych ze środków publicznych. Nakazał także udostępnienie informacji publicznej, o którą wnioskowało Watchdog. Dwaj pozostali członkowie zarządu, w tym o. Rydzyk, zostali uniewinnieni.

Chłopaka zainspirowała inna sprawa

– Sprawa była na tyle bulwersująca dla środowisk rządowych, że sam pan Ziobro na antenie Radia Maryja wypowiedział się wtedy, że Watchdog stosuje metody rodem z reżimu Łukaszenki. Mój pomysł, żeby pójść tą samą drogą, co ta organizacja, wpadł mi do głowy w dniu rozprawy Rydzyka, kiedy byłem obecny pod sądem – wspominał 16-latek.

