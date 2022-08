Za karę posła PO nie będzie na liście do Sejmu. Borys Budka: Donald Tusk wyraźnie powiedział

28 lipca poseł PO Tomasz Lenz zasugerował w programie „Minęła 9” na antenie TVP Info, że receptą na rosnącą inflację może być zawieszenie „czternastek” i „piętnastek”, choć tego drugiego świadczenia emeryci jeszcze nie otrzymują. – Powiedzieć: wypłacimy te pieniądze, ale z opóźnieniem, za kilkanaście miesięcy. Żeby zadziałać na rzecz tego, że ludzie te pieniądze będą mieli obiecane, że je otrzymają, ale ograniczyć wypływ pieniądza na rynek, żeby de facto inflację ograniczać – tłumaczył poseł. – Jeżeli obiecujemy „czternastkę”, „piętnastkę”, ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, wydają i nakręcają inflację – przekonywał.

Donald Tusk ucina spekulacje

Wypowiedź Lenza wywołała poruszenie. Skrytykowali ją przedstawiciele obozu rządzącego, a publicyści dopytywali, czy poseł zaprezentował oficjalne stanowisko swojej partii. Wszelkie spekulacje uciął szybko Donald Tusk, który oświadczył, że wypowiedź posła była „co najmniej niefortunna”. – Nie oddaje stanowiska PO. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, to jest nie tylko moje stanowisko. PO głosowała za czternastymi emeryturami w Sejmie – podkreślił lider PO. – Ja to gwarantuję, że jeśli wygramy wybory, to nie tylko utrzymane zostanie 500+, „trzynastki” i „czternastki”, ale będą bezpieczne, bo inflacja nie będzie zżerała ich wartości z miesiąca na miesiąc. To jest gwarancja i nikt tego postanowienia nie zmieni –zapewniał.

Tusk zapowiedział też ukaranie Lenza zakazem wypowiedzi medialnych. – Skoro poseł Tomasz Lenz tego nie akceptuje ani nie rozumie, to nie będzie wypowiadał się już w mediach w imieniu Platformy, a w przyszłej kadencji nie będzie już reprezentował Platformy w Sejmie– zapowiedział były premier.

Borys Budka: W Sejmie na pewno poseł Lenz nie będzie

Karę dla Lenza potwierdził w czwartek w Polsat News Borys Budka. – Kwestie personalne są na dalszym miejscu. Donald Tusk wyraźnie powiedział, że w Sejmie na pewno poseł Lenz nie będzie – powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy. Na pytanie, czy w takim razie Lenz będzie kandydował do Senatu, odparł, że „być może”.

– Jeżeli się mówi głupoty, jeśli się mówi rzeczy, które nie przystają, nie chodzi się do mediów, to jest oczywista oczywistość – podkreślił Budka.

